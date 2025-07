“Superman”, anteriormente titulado “Superman: Legacy”, ya está disponible en cines, así que los fanáticos del renovado Universo Cinematográfico de DC y del superhéroe kryptoniano pueden disfrutar de sus nuevas aventuras. En la película dirigida y escrita por James Gunn, el protagonista (David Corenswet) debe reconciliar su herencia kryptoniana con su familia humana adoptiva, además, se enfrenta a su archienemigo más popular, Lex Luthor (Nicholas Hoult). Pero ¿habrá una secuela?

Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Skyler Gisondo (“The Righteous Gemstones”), Isabela Merced (“Transformers: El Último Caballero”), Nathan Fillion (“Castle”), María Gabriela de Faría (“Deadly Class”) y Sara Sampaio (“At Midnight”) también forma parte del reparto principal de la nueva cinta.

Gunn elogió el trabajo del nuevo Clark Kent durante un preestreno especial en diciembre de 2024. “Nunca en mi vida había trabajado con un actor tan riguroso. Me retaba a diario a sacarle el máximo partido a su personaje, a su historia”, señaló. “Todo lo que hace en la película es absolutamente cierto. Nunca hay un momento, ni siquiera viendo los diarios, en el que digas: ‘David hizo algo estúpido, que no parece real, que parece que lo está fingiendo o que lo está haciendo por teléfono’. Jamás”.

El director James Gunn elogió el trabajó de David Corenswet como el nuevo Clark Kent en la última película de "Superman" (Foto: Warner Bros. Pictures)

“SUPERMAN” ¿TENDRÁ UNA SECUELA?

Debido a las buenas críticas que ha recibido “Superman” hasta el momento y las expectativas que los fans tienen en la nueva película, algunos esperan que James Gunn apueste por una secuela. Pero aún no se ha confirmado una segunda película del Hombre de Acero.

No obstante, James Gunn confirmó que ya está planeando una secuela, pero adelantó que podría no ser lo que los fans esperan. “Estoy trabajando en algo… bueno, sí, sí, sí, sí. ¿Pero es una secuela de Superman? No lo diría necesariamente”, compartió con Entertainment Weekly.

Esto podría significar que David Corenswet podría volver a ponerse el traje del famoso superhéroe, pero tal vez no tenga el rol protagónico en la siguiente película. Otra opción es que el personaje se traslade al multiverso.

Otros proyecto del Universo DC

“Superman” es la primera película del nuevo Universo Cinematográfico de DC, así que, desempeña un papel fundamental en la reconstrucción de este. Existen otros proyecto en desarrollo como la segunda temporada de “Peacemaker” y la película “Supergirl”, protagonizada por Milly Alcock.

“Lo más importante son las historias específicas, pero también hay una historia mucho más grande que estamos contando y que llevará un poco más de tiempo”, añadió Gunn sobre la fase “Dioses y Monstruos” del Universo DC. “Ahí es donde se centrarán mis próximos proyectos”.

Aunque las escenas post-créditos de "Superman" no incluyen pista sobre una secuela, tiene divertidos momentos (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿CÓMO VER “SUPERMAN”?

“Superman” se estrenó en el Teatro Chino TCL el 7 de julio de 2025 y Warner Bros. Pictures la lanzó en los cines de Estados Unidos el viernes 11 de julio. Mientras que a Latinoamérica llegó el jueves 10.

