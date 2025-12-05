Una de las grandes franquicias del anime regresó a la pantalla grande. Y es que “Jujutsu Kaisen: Execution” (también conocida como "Jujutsu Kaisen: Ejecución" o "Jujutsu Kaisen: Execution -Shibuya Incident x The Culling Game Begins“) se estrenó en Estados Unidos el viernes 5 de diciembre del 2025... buscando atraer tanto a los fans de la historia como al público general. En ese sentido, ¿sabes en cuántos cines de EE. UU. se proyecta la cinta? Pues, descúbrelo en esta nota.

Vale precisar que el filme está dirigido por Shōta Goshozono y se desarrolla a lo largo de 90 minutos de metraje.

Así, presenta una compilación especial del ‘Incidente de Shibuya’ y un adelanto de la temporada 3 de la serie, revelando los dos primeros capítulos del arco ‘Culling Game’﻿.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen: Execution”:

¿EN CUÁNTOS CINES DE ESTADOS UNIDOS SE PROYECTA “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION”?

De acuerdo con Deadline, la película cuenta con lanzamiento programado en 1,833 cines a lo largo de Estados Unidos.

Esta cifra posiciona al filme como un estreno de amplio alcance, superando a títulos independientes, pero todavía manteniéndose por debajo de los ‘blockbusters’ masivos de Hollywood (que suelen ocupar más de 3,000 o 4,000 pantallas).

Cabe resaltar que el recuento incluye las proyecciones en formatos como IMAX, el cual tuvo funciones exclusivas el pasado miércoles 3 de diciembre del 2025.

LAS PREDICCIONES DE TAQUILLA DE “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION”

El lanzamiento de “Jujutsu Kaisen: Execution” en el mercado estadounidense coincide con la presencia de “Zootopia 2” y “Five Nights at Freddy’s 2” en la cartelera, lo que plantea un escenario desafiante para la película anime.

Así, según el portal Box Office Report, se estima una recaudación aproximada de US$9 millones durante el primer fin de semana de estreno del largometraje (del 5 al 7 de diciembre).

Es decir, se espera que debute en el cuarto lugar de la taquilla de EE. UU., por detrás de “Zootopia 2”, “Five Nights at Freddy’s 2” y “Wicked: For Good”.​

¿CÓMO VER “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION”?

Tal como mencioné previamente, “Jujutsu Kaisen: Execution” ya está disponible en los cines de Estados Unidos.

Por lo tanto, para disfrutar de la cinta en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

La duración de la película "Jujutsu Kaisen: Execution"﻿ es de 90 minutos y tiene clasificación R (Foto: MAPPA / TOHO)

