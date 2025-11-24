Si bien los fans de “Jujutsu Kaisen” en Japón, Latinoamérica y España ya pueden disfrutar de la película “Jujutsu Kaisen: Execution - Shibuya Incident x The Culling Game Begins” (o simplemente "Jujutsu Kaisen: Ejecución“) en sus carteleras, aquellos que se encuentran en Estados Unidos todavía tienen que esperar algunos días más hasta su lanzamiento. Así, ¿te gustaría saber cuál es la fecha de estreno exacta de la cinta en EE. UU.? Pues, para averiguarlo, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la producción presenta el violento Incidente de Shibuya—la batalla más grande del universo “Jujutsu Kaisen” hasta la fecha—en un formato de compilación especial.

Además, trae consigo los primeros dos episodios del próximo arco de la temporada 3 del anime, “Culling Game - Parte 1″, antes de su debut en el streaming en enero del 2026.

Esto implica que los espectadores tienen acceso exclusivo a contenido nuevo de la franquicia... y en pantalla grande.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION” EN CINES DE ESTADOS UNIDOS?

GKIDS Films, la distribuidora encargada del lanzamiento norteamericano del filme, confirmó que “Jujutsu Kaisen: Execution” se estrena en Estados Unidos el viernes 5 de diciembre del 2025 , fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

Cabe resaltar que el largometraje estará disponible tanto en su versión original japonesa—con subtítulos en inglés—como en su versión doblada al inglés.

EL PREESTRENO ESPECIAL DE “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION” EN ESTADOS UNIDOS

Para los más ansiosos, existe una oportunidad especial. Y es que la película llegará a los cines IMAX de Estados Unidos por una sola noche: el miércoles 3 de diciembre, proyectándose en 100 pantallas a nivel nacional.

Recuerda que la producción tiene una duración de 88 minutos y las entradas para este evento especial ya están a la venta.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “JUJUTSU KAISEN: EXECUTION” EN OTROS PAÍSES?

Tal como te puedes imaginar, Japón fue el primer país en estrenar “Jujutsu Kaisen: Execution”, exactamente el viernes 7 de noviembre del 2025.

Más tarde, el Reino Unido y España lanzaron la película el viernes 14 de noviembre.

Y, eventualmente, México, Perú y otros países de Latinoamérica, estrenaron el largometraje el jueves 20 de noviembre.

El póster para formato IMAX de "Jujutsu Kaisen: Execution", película del director Shōta Goshozono que se desarrolla a lo largo de 88 minutos de metraje (Foto: MAPPA / TOHO)

