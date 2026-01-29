El esperado doblaje al español de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” finalmente llega a Crunchyroll este jueves 29 de enero del 2026, poniéndole fin a semanas de incertidumbre entre los fans del anime. Y es que la popular plataforma de streaming confirmó la noticia a través de sus redes sociales, revelando—además—la incorporación de un reconocido intérprete mexicano al elenco de voces de la producción en su versión latina. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la tercera entrega de la producción presenta el arco “The Culling Game”, en el que Yuji Itadori y sus compañeros participan en un torneo de batallas mortales diseñado por Kenjaku mientras intentan liberar a Satoru Gojo.

Así, la temporada comenzó con la revocatoria de la sentencia de muerte suspendida de nuestro protagonista y con el hechicero de grado especial Yuta Okkotsu persiguiéndolo para ejecutarlo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen 3”:

EL DOBLAJE AL ESPAÑOL DE LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Si bien Crunchyroll priorizó—inicialmente—la experiencia de la tercera temporada del anime con el audio original en japonés, la versión en español ya es una realidad.​

El anuncio oficial llegó a través de la cuenta de Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) en X (red social antes conocida como Twitter), en una publicación del pasado miércoles 28 de enero del 2026.

En aquel momento, la plataforma anunció: “¡El doblaje en español de JUJUTSU KAISEN Temporada 3 estrena mañana!”.

De esta manera, el lanzamiento coincide con el estreno del quinto episodio de la temporada, que también se transmite el jueves 29 de enero.

EL ACTOR DE DOBLAJE DE NAOYA ZENIN EN LA TEMPORADA 3 DE “JUJUTSU KAISEN”

Otra revelación significativa del anuncio de Crunchyroll es la incorporación de José Luis García como la voz de Naoya Zenin, un antagonista clave en los primeros episodios de esta entrega.

El actor de doblaje, originario de México, es reconocido por interpretar a Kyle en la serie “Sex Education”.

Además, le ha dado voz a múltiples personajes en el videojuego “Mobile Legends: Bang Bang” (como Bruno, Dyrroth, Ling y X Borg), y a Droide Navarro en “The Mandalorian”.

Naoya Zenin, por su parte, es un hechicero que domina la Técnica de Proyección y uno de los posibles herederos del Clan Zenin según el testamento de Naobito.

Así, si bien tuvo un papel determinante al derrotar tanto a Yuji Itadori como a Choso en combate directo, su final fue devastador.

Nota importante: en la versión española, el personaje tiene la voz de Juan Luis Aguayo.

José Luis García es la voz de Naoya Zenin en el doblaje latino de la tercera temporada del anime "Jujutsu Kaisen" (Foto: @crunchyroll_la / X)

LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE “JUJUTSU KAISEN”

Crunchyroll confirmó que la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” estará disponible en 10 idiomas diferentes: inglés, español latino, español castellano, portugués, francés, alemán, italiano, hindi, tamil, telugu y árabe.

Y, por supuesto, esta diversidad lingüística responde al alcance global que ha logrado la franquicia.

Cabe resaltar que el doblaje en inglés ya está disponible desde el pasado 22 de enero del 2026, con actores como Adam McArthur (Yuji Itadori), Kayleigh McKee (Yuta Okkotsu) y Alan Lee (Naoya Zenin) en el elenco de voces.

El doblaje al español de la temporada 3 del anime "Jujutsu Kaisen" ha sido esperado por miles de fans hispanohablantes alrededor del mundo (Foto: MAPPA)

