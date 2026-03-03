¡Atención, fans del anime “Jujutsu Kaisen”! El arco ‘Culling Game’ (Juego del Sacrificio o de Aniquilación) entra en una fase cada vez más tensa, alistándose para estrenar un nuevo episodio que puede redefinir el destino de Yuji Itadori y sus aliados dentro de las colonias malditas. Y es que, lejos de ser un capítulo de transición, este se presenta como una pieza clave para entender hasta dónde están dispuestos a llegar los hechiceros con tal de cambiar las reglas del juego. ¿Te gustaría verlo? Pues, en las siguientes líneas, te presento su fecha de lanzamiento, hora y link para disfrutarlo en Crunchyroll.

Vale precisar que el episodio 9 de la temporada 3 del anime lleva por título “Tokyo Colony No. 1 – Part 3” (en español: “Colonia n.° 1 de Tokio, parte 3″ y la transcripción: “Tōkyō Dai-Ichi Koronī (San)”) y se centra en el esperado enfrentamiento entre Yuji Itadori y Hiromi Higuruma.

Como recordamos,—previamente—se mostró el pasado de Higuruma como abogado, su desencanto con el sistema judicial y el origen de su técnica maldita ligada a la figura de Judgeman.

Así, el dominio de Higuruma ahora obliga a Yuji a enfrentarse a un juicio donde sus palabras y argumentos pueden definir su destino... más allá de la fuerza bruta.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Jujutsu Kaisen” - Temporada 3:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El episodio 9 de la temporada 3 de la serie se estrena el jueves 5 de marzo del 2026, respetando el patrón de lanzamiento semanal de la producción.

En los créditos del capítulo, se encuentran: Teppei Okuda (dirección), Hiroshi Seko (guion) y Shōta Goshozono (guion gráfico).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El horario de emisión del episodio sigue esta programación a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del jueves 5 de marzo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:30 a.m. del jueves 5 de marzo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:30 a.m. del jueves 5 de marzo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:30 p.m. del jueves 5 de marzo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:30 p.m. del jueves 5 de marzo España 5:30 p.m. del jueves 5 de marzo

Recuerda: estos datos son aproximados y el horario de estreno puede sufrir ligeras variaciones según la emisión en la plataforma de streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

El episodio 9 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” se podrá ver en Crunchyroll, dado que el portal tiene los derechos de transmisión para Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, India y el sudeste asiático.

Por lo tanto, para disfrutar del capítulo, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Ingresa a su LINK OFICIAL.

Imagen promocional de "Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1" para el evento especial AnimeJapan 2026 (Foto: MAPPA)

