Sin lugar a duda, “Una casa de dinamita” es un thriller político que nos lleva al límite por la carrera contrarreloj que tienen los líderes militares y políticos estadounidenses, quienes deben tomar una decisión radical mientras un misil de origen desconocido se acerca al país norteamericano. Debido a que la trama de suspenso e intriga nos mantiene en vilo en todo momento, te doy a conocer las otras producciones que también dirigió Kathryn Bigelow. Así que presta mucha atención para que las anotes en tu lista de pendientes.

1. “THE HURT LOCKER”

“The Hurt Locker” (en español: “Zona de miedo”) es una película de 2009, protagonizada por Jeremy Renner, Anthony Mackie y Brian Geraghty. Relata el día a día de una brigada estadounidense de artificieros desplegada en Irak.

Ganó el Óscar a Mejor película, además de haber recibido muy buenas críticas, ya que la consideran una de las mejores películas bélico-dramáticas del cine moderno.

Este galardonado filme está dirigido por Kathryn Bigelow y escrito por Mark Boal.

2. “ZERO DARK THIRTY”

“Zero Dark Thirty” (en español: “La noche más oscura”) es una película estadounidense de suspendo del año 2012. La trama se centra en la labor de inteligencia previa y el asalto de las fuerzas de operaciones especiales que terminó con la muerte de Osama bin Laden.

Está protagonizada por Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton, Chris Pratt, Jennifer Ehle, Mark Strong, Kyle Chandler y Édgar Ramírez. Fue nominada en los Óscar a Mejor película, Mejor actriz (para Jessica Chastain), Mejor guion original, Mejor montaje y Mejor edición de sonido, consiguiendo este último.

La película está dirigida por Kathryn Bigelow, con guion de Mark Boal.

3. “NEAR DARK”

“Near Dark” (En español: “Cuando cae la oscuridad”) es una película de horror estadounidense de 1987 que sigue a un joven cowboy que es seducido por una muchacha que le gusta, pero se trata de una vampiro que lo ha mordido. Poco a poco, él se convierte en una criatura de la noche. Cuando su verdadera familia está en peligro, debe elegir con quién quedarse.

La cinta está protagonizada por Adrian Pasdar, Jenny Wright y Lance Henriksen. Con el paso del tiempo, se convirtió en un clásico.

Está dirigida por Kathryn Bigelow y con el guion de Eric Red y Kathryn Bigelow.

4. “DETROIT”

“Detroit” es una película estadounidense de 2017 que está basada en los graves disturbios raciales que sacudieron Detroit en julio de 1967 cuando una redada policial en un bar nocturno sin licencia se convirtió en una de las revueltas civiles más violentas de los Estados Unidos.

La película está protagonizada por John Boyega, Algee Smith, Will Poulter, Jack Reynor, Ben O´Toole, Hanna Murray y Anthony Mackie.

Está dirigida por Kathryn Bigelow y escrita por Mark Boal.

