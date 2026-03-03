Diez años después de su separación, los protagonistas de “La luz que aún nos guía” (“Still Shining” en inglés) se reencuentran y descubren que el vínculo que compartieron en su juventud aún los guía a través del amor, el dolor y la edad adulta. La vida les da una segunda oportunidad luego de lidiar con la pérdida, pero ¿ellos están listos para aprovechar el momento? Entonces, ¿Cuántos episodios tiene la nueva serie coreana de Netflix? ¿Cuándo se estrenarán? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

Park Jin-young y Kim Min-ju lideran el elenco principal del nuevo K-drama, que también cuenta con las actuaciones de Sin Jae-ha, Park Se-hyun, Kim Tae-hoon, Kang Shin-il, Lee Chang-hoon, Yoon Jung-Hoon, Kim Chul Yoon, Sung Yoo-bin, Kim Ji-Hyeon y Byun Jung-hee.

¿CÓMO VER “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”?

Los dos primeros episodios de “La luz que aún nos guía” se estrenarán el viernes 6 de marzo de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 3 de abril.

Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

Park Jin-young interpreta a Yeon Tae-seo en la serie coreana "La luz que aún nos guía" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”?

La primera temporada de “La luz que aún nos guía”, serie surcoreana de Netflix, tiene diez episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”

Episodio 1: 6 de marzo de 2026

Episodio 2: 6 de marzo de 2026

Episodio 3: 13 de marzo de 2026

Episodio 4: 13 de marzo de 2026

Episodio 5: 20 de marzo de 2026

Episodio 6: 20 de marzo de 2026

Episodio 7: 27 de marzo de 2026

Episodio 8: 27 de marzo de 2026

Episodio 9: 3 de abril de 2026

Episodio 10: 3 de abril de 2026

¿A QUÉ HORA VER “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”?

Países Horarios Estados Unidos 8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:00 p.m. España 6:00 p.m.

TRÁILER DE “STILL SHINING”

¿DE QUÉ TRATA “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La luz que aún nos guía”, “luego de una década de distanciamiento tras su amor adolescente, una pareja se reencuentra y enfrenta su propio dolor y crecimiento, así como nuevos desafíos.”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”

Park Jin-young como Yeon Tae-seo

Kim Min-ju como Mo Eun-a

Sin Jae-ha como Bae Seong-chan

Park Se-hyun como Im A-sol

Kim Tae-hoon como O Seon Gyu

Kang Shin-il como Yeon Chang Sik

Lee Chang-hoon como Mu Jeong Su

Yoon Jung-Hoon como Sang Hyeong Seok

Kim Chul Yoon como Jung Jin Su

Sung Yoo-bin como Yeon Hui Seo

Kim Ji-Hyeon como Park So Hyeon

Byun Jung-hee como Park Hwa Sun

Park Jin-young asume el rol de Yeon Tae-seo y Kim Min-ju asume el rol de Mo Eun-a en la serie coreana "La luz que aún nos guía" (Foto: Netflix)

