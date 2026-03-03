Diez años después de su separación, los protagonistas de “La luz que aún nos guía” (“Still Shining” en inglés) se reencuentran y descubren que el vínculo que compartieron en su juventud aún los guía a través del amor, el dolor y la edad adulta. La vida les da una segunda oportunidad luego de lidiar con la pérdida, pero ¿ellos están listos para aprovechar el momento? Entonces, ¿Cuántos episodios tiene la nueva serie coreana de Netflix? ¿Cuándo se estrenarán? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.
Park Jin-young y Kim Min-ju lideran el elenco principal del nuevo K-drama, que también cuenta con las actuaciones de Sin Jae-ha, Park Se-hyun, Kim Tae-hoon, Kang Shin-il, Lee Chang-hoon, Yoon Jung-Hoon, Kim Chul Yoon, Sung Yoo-bin, Kim Ji-Hyeon y Byun Jung-hee.
¿CÓMO VER “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”?
Los dos primeros episodios de “La luz que aún nos guía” se estrenarán el viernes 6 de marzo de 2026 en Netflix. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 3 de abril.
Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”?
La primera temporada de “La luz que aún nos guía”, serie surcoreana de Netflix, tiene diez episodios.
FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”
- Episodio 1: 6 de marzo de 2026
- Episodio 2: 6 de marzo de 2026
- Episodio 3: 13 de marzo de 2026
- Episodio 4: 13 de marzo de 2026
- Episodio 5: 20 de marzo de 2026
- Episodio 6: 20 de marzo de 2026
- Episodio 7: 27 de marzo de 2026
- Episodio 8: 27 de marzo de 2026
- Episodio 9: 3 de abril de 2026
- Episodio 10: 3 de abril de 2026
¿A QUÉ HORA VER “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”?
|Países
|Horarios
|Estados Unidos
|8:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET)
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|9:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|10:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|11:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|12:00 p.m.
|España
|6:00 p.m.
TRÁILER DE “STILL SHINING”
¿DE QUÉ TRATA “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La luz que aún nos guía”, “luego de una década de distanciamiento tras su amor adolescente, una pareja se reencuentra y enfrenta su propio dolor y crecimiento, así como nuevos desafíos.”
ACTORES Y PERSONAJES DE “LA LUZ QUE AÚN NOS GUÍA”
- Park Jin-young como Yeon Tae-seo
- Kim Min-ju como Mo Eun-a
- Sin Jae-ha como Bae Seong-chan
- Park Se-hyun como Im A-sol
- Kim Tae-hoon como O Seon Gyu
- Kang Shin-il como Yeon Chang Sik
- Lee Chang-hoon como Mu Jeong Su
- Yoon Jung-Hoon como Sang Hyeong Seok
- Kim Chul Yoon como Jung Jin Su
- Sung Yoo-bin como Yeon Hui Seo
- Kim Ji-Hyeon como Park So Hyeon
- Byun Jung-hee como Park Hwa Sun
