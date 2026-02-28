Después del estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”, el drama romántico de Netflix basado en las novelas de Julia Quinn se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Si ya terminaste de ver los ocho episodios centrados en la historia de Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha), te recomiendo otros dramas de época que también están disponibles en la plataforma de streaming de la N roja.

Antes de pasar a la lista de series parecidas a “Bridgerton” que puedes encontrar en Netflix, no puedo dejar de mencionar a “The Buccaneers”, a pesar de que es un drama de Apple TV+. El drama histórico, creado por Katherine Jakeways y basado en la novela del mismo nombre de la novelista estadounidense Edith Wharton, ha cautivado a los espectadores que disfrutan de este tipo de historias. Se estrenó en 2023, tiene dos temporadas y fue renovada para una tercera.

LAS SERIES DE ÉPOCA QUE PUEDES VER EN NETFLIX DESPUÉS DE “BRIDGERTON”.

1. La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton

Por supuesto, no puede faltar “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, serie creada por Shonda Rhimes y protagonizada por India Amarteifio, Golda Rosheuvel y Corey Mylchreest. Si eres fanatico de “Bridgerton”, probablemente ya viste la precuela que es una versión alternativa del ascenso de Carlota de Mecklemburgo-Strelitz al poder a finales del siglo XVIII.

Sinopsis: “En esta precuela de ‘Bridgerton’, el matrimonio entre la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra desata una épica historia de amor que transformará a la alta sociedad.”

Corey Mylchreest interpretó al joven rey George e India Amarteifio interpretó a la joven reina Charlotte en la precuela "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" (Foto: Netflix)

2. Outlander

Si aún no has visto las siete temporadas de “Outlander”, aún tienes algo de tiempo antes del estreno de la octava y última entrega de la serie de Starz. Los nuevos episodios del drama protagonizado por Caitriona Balfe y Sam Heughan se emitirán a partir de marzo de 2026. Por lo pronto, las anteriores temporadas están disponibles en Netflix.

Sinopsis: “Este cuento épico, una adaptación de la popular saga de novelas de amor y fantasía de Diana Gabaldon, narra el viaje al pasado de una enfermera militar de la II Guerra Mundial.”

Sam Heughan regresa como Jamie Fraser y Caitriona Balfe regresa como Claire en la octava temporada de la serie "Outlander" (Foto: Starz)

3. Anne with an E

Aunque la cancelación de “Anne with an E”, serie basada en la obra clásica de literatura infantil de Lucy Maud Montgomery, es algo que probablemente los fans nunca perdonarán, puedes ver las tres temporadas del drama de época protagonizado por Amybeth McNulty en Netflix.

Sinopsis: “Una valiente y apasionada huérfana encuentra un hogar poco común con dos hermanos de caracteres muy distintos. Basada en la famosa novela ‘Ana de las Tejas Verdes’”.

"Anne with an E" es una serie creada por Moira Walley-Beckett para CBC y fue protagonizada por Amybeth McNulty (Foto: Netflix)

4. La emperatriz

Basada en la vida de la emperatriz Isabel de Austria, “The Empress” es un drama histórico protagonizado por Devrim Lingnau y Philip Froissant. Hasta el momento, la serie tiene dos temporadas, que puedes encontrar en Netflix, y el 27 de enero de 2025, la serie se renovó para una tercera y última temporada.

Sinopsis: “La rebelde Isabel se enamora del emperador Francisco y se convierte en su inesperada esposa. Ahora, hace parte de un mundo de tensión e intriga en la corte vienesa.”

Devrim Lingnau interpretó a Sissi en la serie "La emperatriz", basada en la vida de la emperatriz Isabel de Austria (Foto: Netflix)

5. La cocinera de Castamar

Basada en la novela homónima de Fernando J. Múñez, “La cocinera de Castamar” es una serie española creada por Tatiana Rodríguez. Este drama romántico de época, consta de una única temporada de doce episodios y se centra en Clara Belmonte (Michelle Jenner), una cocinera agorafóbica que empieza a trabajar en la cocina de Castamar huyendo de un doloroso pasado.

Sinopsis: “Madrid, 1720. Una prodigiosa cocinera atrae la mirada de un duque viudo que recién se reincorpora a la sociedad aristocrática. Basada en la novela de Fernando J. Múñez.”

Michelle Jenner interpretó a Clara Belmonte en "La cocinera de Castamar", creado por Tatiana Rodríguez (Foto: Antena 3)

¿CÓMO SUSCRIBIRTE A NETFLIX USA?

Estos son los pasos que debes seguir para suscribirte a Netflix en Estados Unidos

Visita netflix.com/signup.

Elige un plan.

Crea una cuenta ingresando tu dirección de correo electrónico y creando una contraseña.

Introduzca un método de pago .

Como miembro de Netflix, se le cobrará una vez al mes en la fecha en que se registró.

¿CUÁNTO CUESTA NETFLIX EN USA?

Estándar con anuncios : $7,99/mes

Estándar : $17,99/mes

Puedes agregar 1 miembro adicional por $6,99/mes con anuncios o $8,99/mes sin anuncios

Premium : $24,99/mes

Puedes agregar hasta 2 miembros adicionales por $6,99 cada uno/mes con anuncios o $8,99 cada uno/mes sin anuncios

