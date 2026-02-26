CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del romántico cierre de la historia de amor de Benedict (Luke Thompson) a Sophie Baek (Yerin Ha), los fanáticos de “Bridgerton” y de la popular saga homónima de Julia Quinn ya están pensando en el siguiente romance. ¿Quiénes lo protagonizarán? Además de disfrutar cada momento de la relación del segundo hijo de Violet (Ruth Gemmell) y la hija ilegítima del sexto conde de Penwood, algunos espectadores estaban pendientes de algunas pistas que podrían indicar la novela que se adaptará en la quinta temporada de la serie de Netflix producida por Shonda Rhimes. ¿Eloise (Claudia Jessie) o Francesca (Hannah Dodd)?

La quinta y sexta temporada de “Brdigerton” se confirmó en mayo de 2025, en enero de 2026, la showrunner Jess Brownell reveló que Eloise y Francesca serán las protagonistas de las próximas entregas. No obstante, no confirmó el orden de sus historias de amor. “Los dos personajes con las iniciales en mis pañuelos tendrán temporadas en la quinta o sexta temporada”, explicó Brownell a Deadline. “¿En qué orden? No lo sé”.

Desde entonces, los fanáticos de la popular serie de Netflix han especulado sobre la historia que será el eje central de la quinta temporada, que probablemente también contará en dos partes. Aunque aún no hay un anuncio oficial, te comparto quién tiene más probabilidades.

Francesca (Hannah Dodd) y Eloise (Claudia Jessie) junto a su familia en la boda de Benedict y Sophie en el último episodio de la temporada de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN SERÁ LA PROTAGONISTA DE LA TEMPORADA 5 DE “BRIDGERTON”?

El último episodio de la cuarta temporada de “Bridgerton” incluye una escena post-créditos en la que la familia protagonista se cuestiona quién será el próximo hermano en casarse. Eloise asegura que le gusta asistir a ese tipo de eventos, aunque solo como invitada. Por su parte Francesca asegura que no otro esposo no está en sus planes.

“Diría que pronto sabrán quiénes protagonizan la quinta temporada de Bridgerton”, dijo Brownell en una entrevista con Decider. “Queremos que los fans tengan un momento para celebrar a Yerin y Luke y todo lo que han aportado a esta temporada, pero la producción de la quinta temporada comenzará muy pronto y solemos anunciar poco antes del inicio de la producción quiénes son los nuevos protagonistas. Así que también pueden esperar lo mismo esta temporada”.

Eloise Bridgerton

Si seguimos el orden de las novelas de Julia Quinn, la siguiente en la lista sería Eloise. No obstante, “Bridgerton” ya ha cambiado ese orden con las historias de Colin y Benedict. Aunque Eloise ha tenido una gran evolución en las últimas temporadas y, tras la muerte de John Stirling (Victor Alli) y otros eventos ha cambiado su percepción del matrimonio, la serie aún no ha dejado pistas sobre su romance con Sir Phillip Crane (Chris Fulton).

En la novela “To Sir Phillip, With Love”, el romance de Eloise y Phillip empieza con una serie de cartas tras la muerte de Marina, una prima lejana de Eloise. El romance no marca el comienzo de esta historia, sino la practicidad de Eloise, que ha decidido casarse. Pero todo cambia cuando se conocen.

“Creo que el libro de Eloise probablemente no será tan fiel como el de Benedict y Sophie, pero creo que estará a la altura de otras temporadas en las que realmente intentamos honrar el espíritu del libro, el arco narrativo y muchas de las escenas”, comentó Brownell. “Aunque puede haber pequeños ajustes en la estructura o los personajes, pero no de forma significativa”.

Colin (Luke Newton), Penélope (Nicola Coughlan) y Eloise (Claudia Jessie), quien empieza a reconsiderar el matrimonio en la segunda parte de la temporada 4 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

Francesca Bridgerton

La historia de Francesca se ha desarrollado desde la tercera temporada de “Bridgerton”, donde conoció a John, se enamoró y se casó. En la cuarta entrega, pierde a su esposo y se reprocha no tener al menos un hijo de él. Pero esto se debe a que en la novela “When He Was Wicked”, pasan cuatro años desde la muerte de John antes de que Fran vuelva a considerar el matrimonio.

En la serie de Netflix, la figura de Michael, el primo de John, es reemplazada por Michaela Stirling (Masali Baduza), quien se convierte en amiga de Francesca y en su principal apoyo tras quedar viuda, pero debido a lo que al parecer siente por Fran, decide abandonar Londres sin previo aviso. En teoría, ese podría ser el inicio de la siguiente parte de su historia.

“Creo que Michaela es un personaje muy interesante porque sin duda saca a relucir una faceta diferente de Francesca, lo cual es muy divertido de interpretar”, comentó Hannah Dodd al medio antes mencionado. “Francesca no entiende por qué, pero sin duda es una reacción diferente a la que tiene con John. Y creo que es bastante confrontativo y hay mucha tensión”.

Michaela Stirling (Masali Baduza) y Francesca (Hannah Dodd) en la segunda parte de la temporada 4 de "Bridgerton" (Foto: Netflix)

