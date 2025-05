Este 1 de mayo de 2025 aterrizó en Netflix la comedia mexicana “La más fan” que tiene como protagonista a Kate del Castillo. Si aún no la viste, ponla en tu lista de títulos que no debes perderte si quieres pasar un momento ameno y divertido. Esta película sigue a Lana Cruz, una reconocida actriz que fue cancelada en Hollywood tras incidente con una admiradora, a quien golpea sin querer cuando esta la sorprende por detrás mientras saludaba a sus seguidores, debido a ello se queda sin trabajo por un año hasta que consigue un proyecto en México, a donde viaja y conoce a Polly, su más fiel seguidora que convertirá su vida en una verdadera telenovela. Debido a que ya vimos el filme de 91 minutos, te explicamos su final; antes te advertimos que lanzaremos una serie de spoilers.

El momento en el que Lana Cruz trata de explicarle a su seguidora que no quiso agredirla en "La más fan" (Foto: Netflix) ×

LA NUEVA PELÍCULA EN MÉXICO RESULTÓ UN DESAFÍO PARA LANA

Después de llegar a un pequeño pueblo en México para rodar la película “Tremulous”, Lana tiene ciertos roces con el director Aristóteles Orozco, quien tenía una manera totalmente diferente de trabajar, pues el guion lo daba a conocer a poco de comenzar a grabar; por ejemplo, a ella le explicaban las escenas faltando diez minutos antes de filmar, motivo por el que le costaba comprenderlas. Pero eso no quedaba ahí, ya que una vez tardó seis minutos para hacerse presente en el estudio y Orozco se marchó dejando todo.

Aunque esto le causaba incomodidad, la producción le tenía mucha fe, por lo que trataban de hacerle entender a la protagonista que él era el único que haría funcionar la cinta; y pese a que no estaba de acuerdo en varias cosas, a ella no le quedaba otra opción, pues su carrera estaba estancada tras ser cancelada en Hollywood.

El clip que capta el momento en el que Lana golpea sin querer a una seguidora en "La más fan" (Foto: Netflix) ×

LANA CONOCE A POLLY, QUIEN SE CONVERTIRÍA EN SU MANO DERECHA AUNQUE LAS DISCREPANCIAS NO FALTARON

Ella pudo sobrellevar las cosas gracias a Polly, una mujer a la que conoció cuando limpiaba la piscina donde iba a alojarse para el rodaje del filme. Ella se declaró fan número uno de la actriz, pero como era media despistada, el momento que sostienen una conversación entiende a su manera que la famosa le estaba ofreciendo trabajo como asistente, así que aceptó. Desde ese momento, la acompañó a todos lado. Esta muchacha logró mejorar la imagen pública de Lana y estaba dispuesta a defenderla de cualquiera que osara criticarla.

Sin embargo, en una ocasión escuchó a Cruz hablar mal de ella, hecho que le rompió el corazón y casi la hace llorar, pues se da cuenta que solamente buscaba despedirla, algo que pasa cuando la producción decide retirar a Polly. Estos acontecimientos la dejan muy herida y de ser la más leal se convierte en su detractora. Con el tiempo liman asperezas y vuelven a unirse; es así que conversan temas íntimos sobre sus seres queridos. A raíz de ello, ambas deciden aprovechar el tiempo y se ponen a tomar. Si bien, Lana no quería hacerlo porque debía estar muy temprano para grabar la escena final, termina cediendo. ¿Y qué creen? Las dos se embriagan y despiertan al día siguiente en medio del desierto. No sabían cómo llegaron ahí, por lo que una vez más comienzan a discutir. ¿Fue el fin de su carrera?

En "La más fan", Polly Melgar es la fan número uno de Lana. Aquí el momento en el que se presenta a la histrionisa (Foto: Netflix) ×

¿LANA LOGRA SALVAR Y REVIVIR SU CARRERA COMO ACTRIZ?

Debido a que Lana no se presentaba para el rodaje de la película, todos, en especial Aristóteles, estaban estresados, por lo que corría el riesgo de ser cancelada; y aunque el director intentó grabar solamente con el protagonista masculino, la escena no lo convencía del todo, así que debía tomar una decisión: quería que Cruz forme parte del proyecto, pues valoraba su trabajo, pero ella no llegaba.

Al final, las dos roban un barco y llegan al set en bote, pero terminan estrellándose en el muelle; por fortuna, ambas salen ilesas. De esta forma, se logra terminar de filmar el filme, el cual fue un gran éxito, pues fue parte de los festivales internacionales de cine, logrando críticas positivas que la llevan alcanzar nuevamente el estrellato.

Esto es aprovechado por el equipo de “Crímenes especiales”, la serie que grababa en Hollywood antes de ser cancelada, que vuelve a convocarla, pero ella se niega a regresar con ellos, pues se da cuenta que solamente valoran su trabajo cuando comenzó a brillar nuevamente y la dejaron de lado los momentos más oscuros de su carrera.

"La más fan" es una comedia mexicana que sigue a Lana Cruz, quien conoce a su más fiel seguidora Polly (Foto: Netflix) ×

¿LA AMISTAD DE LANA Y POLLY CONTINÚA?

A estas alturas es evidente que la amistad que forjan Lana y Polly continúa, pues sacaron lecciones de todo lo bueno y malo que pasaron, y que a pesar de las diferentes situaciones que experimentaron se mantuvieron juntas, incluso en las peleas. Además, reconocen que pedir disculpas y perdonar es parte de la vida con personas maravillosas que llegan a uno.

Mientras que Lana se dio cuenta que debe priorizar muchas cosas y dejar un poco de lado el aspecto profesional, pues ahora le prestará mayor atención a su hija y a ella misma, Polly permanecerá al lado de su amiga, y no podía ser de otra manera, ya que es su mayor fan.

Lana Cruz y Polly llegan a forjar una gran amistad al final de "La más fan" (Foto: Netflix) ×

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí