El drama, la pasión y los secretos familiares vuelven a encender la pantalla de Telemundo con el estreno de “Lejos de Ti” (“Far Away”), una de las producciones turcas más exitosas de los últimos años. El fenómeno internacional que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo aterriza en Estados Unidos este lunes 20 de octubre, prometiendo emociones intensas, paisajes deslumbrantes y una trama que combina familia, tradición y supervivencia.

Protagonizada por Sinem Ünsal en el papel de Alya Albora y Ozan Akbaba como Cihan Albora, junto a Kuzey Gezer (Deniz Cihan Albora) y Gonca Cilasun (Sadakat Albora), la serie se perfila como un evento televisivo imperdible. Desde su lanzamiento internacional, “Lejos de Ti” ha sido elogiada por su profundidad emocional y su impecable factura visual, consolidando el prestigio del drama turco en la televisión global.

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA TURCA “LEJOS DE TI”?

La historia gira en torno a Alya, una doctora que vive en Canadá y cuya vida se derrumba tras la repentina muerte de su esposo. En busca de cerrar ese doloroso capítulo, regresa junto a su pequeño hijo al pueblo natal de su marido, Mardin, Turquía, para darle un último adiós.

Pero lo que parecía un viaje breve se convierte en una pesadilla inesperada cuando descubre que su hijo es considerado el legítimo heredero de la poderosa familia Albora, un clan donde las tradiciones pesan más que la ley y donde los secretos familiares pueden costar la vida.

"Lejos de Ti" narra la historia de Alya, una doctora que vive en Canadá cuya vida da un giro inesperado tras la repentina muerte de su esposo (Foto: Telemundo)

Alya pronto se ve atrapada en una red de venganzas, lealtades divididas y rivalidades ancestrales, mientras los Albora hacen todo lo posible por mantener a su hijo dentro del linaje. En medio de este caos, la protagonista deberá enfrentarse a un sistema implacable y luchar no solo por su libertad, sino también por el futuro del niño que representa la última esperanza de una familia marcada por la sangre y el poder.

Con una narrativa intensa y una atmósfera cargada de simbolismo, “Lejos de Ti” combina el drama humano con la belleza cultural de Turquía, mostrando un mundo donde el amor y la supervivencia se entrelazan. La serie, aclamada por la crítica, ha sido descrita como una obra maestra televisiva, gracias a sus interpretaciones realistas, su dirección cinematográfica y una historia que mantiene al espectador en vilo hasta el último minuto.

HORARIOS DEL ESTRENO DE “LEJOS DE TI” POR PAÍS

El estreno de “Lejos de Ti” en Telemundo representa un nuevo paso en el compromiso de la cadena por llevar a la audiencia hispana en Estados Unidos contenidos de calidad internacional, con historias que trascienden fronteras y conectan emocionalmente con el público.

Estos son los horarios del estreno de “Lejos de ti”:

Estados Unidos (ET/CT): 10:00 p.m. / 9:00 p.m. por Telemundo

10:00 p.m. / 9:00 p.m. por España: 4:00 a.m. del martes 21 de octubre (hora peninsular)

4:00 a.m. del martes 21 de octubre (hora peninsular) México: 8:00 p.m. (hora del centro de México)

8:00 p.m. (hora del centro de México) Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Chile y Uruguay: 11:00 p.m.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “LEJOS DE TI”?

Los fanáticos podrán ver los episodios en vivo por Telemundo o ponerse al día en la app de Telemundo (disponible en Google Play Store y Apple Store), en Peacock, o directamente en telemundo.com. Además, podrán seguir las novedades de la serie en redes sociales oficiales de Telemundo en Facebook, Instagram, X y TikTok.

Todo está listo para que este 20 de octubre, Telemundo nos transporte a una historia donde la distancia no solo separa corazones, sino que también pone a prueba el destino.

