“Leviticus: Ritual de sangre” es una de las películas que ya está disponible en la cartelera latinoamericana y estadounidense. Así, a lo largo de sus 86 minutos de metraje, esta cinta se presenta como una interesante propuesta que combina el lenguaje clásico del terror sobrenatural con una historia de amor adolescente que ha conquistado a gran parte de la crítica internacional. Por lo tanto, si te preguntas de qué trata exactamente, quién protagoniza la producción y cómo disfrutarla, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que este es el primer largometraje como director de Adrian Chiarella y llegó en medio de una ola de terror que también incluyó títulos como “Obsession” y “Backrooms” en lo que va del año.

Además, según The Hollywood Reporter, el cineasta se inspiró en parte en sus propias experiencias con la homofobia institucionalizada durante su adolescencia en Australia.

Por otro lado, el filme tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance, donde generó tanto interés que NEON adquirió sus derechos de distribución antes de que el evento terminara.

A continuación, mira el tráiler de “Leviticus: Ritual de sangre”:

¿DE QUÉ TRATA “LEVITICUS: RITUAL DE SANGRE”?

La película sigue a dos adolescentes que deben escapar de una entidad violenta que toma la forma de la persona que más desean: el uno del otro.

La historia, ambientada en un pueblo rural de Australia, presenta a Naim (Joe Bird), un chico que se muda con su madre tras la muerte de su padre, y a Ryan (Stacy Clausen), con quien inicia una relación secreta.

Eventualmente, cuando la comunidad religiosa del pueblo descubre el vínculo entre estos muchachos, un autoproclamado “sanador de liberación” los somete a un ritual destinado a “curarlos” de su orientación, ritual que termina invocando a la entidad que los perseguirá durante el resto de la cinta.

¿El resultado? Pues, un genuino relato de terror que trae consigo una de las relaciones románticas más conmovedoras del cine contemporáneo.

¿POR QUÉ “LEVITICUS: RITUAL DE SANGRE” SE CONVIRTIÓ EN UNO DE LOS FENÓMENOS DEL TERROR DEL 2026?

Según SlashFilm, “Leviticus: Ritual de sangre” se ubica entre las mejores películas de terror del año, sobre todo por cómo logra que el espectador se involucre de manera emocional con sus protagonistas antes de soltar todo el horror.

La comparación más repetida entre la crítica es con “It Follows” (2014), aunque medios como Variety remarcan que la carga ‘queer’ de la historia eleva la tensión, dado que Naim y Ryan ya viven con miedo incluso antes de que aparezca la entidad.

Por si fuera poco, su estreno coincidió con el mes del orgullo, una decisión que ha sido celebrada como una oportunidad para reunir a la comunidad LGBT+ alrededor del título.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “LEVITICUS: RITUAL DE SANGRE”?

“Leviticus: Ritual de sangre” llegó a los cines de Estados Unidos el pasado viernes 19 de junio del 2026 de la mano de NEON.

En México, Australia y Nueva Zelanda se lanzó un día antes. Es decir, el jueves 18 de junio.

Finalmente, en Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay, la película de terror se sumó a la cartelera el jueves 25 de junio del 2026.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “LEVITICUS: RITUAL DE SANGRE”?

Debajo de estas líneas, conoce a los integrantes del elenco principal de “Leviticus: Ritual de sangre”:

Joe Bird como Naim

como Naim Stacy Clausen como Ryan

como Ryan Mia Wasikowska como Arlene, la madre de Naim

como Arlene, la madre de Naim Jeremy Blewitt como Hunter

como Hunter Ewen Leslie como el pastor

como el pastor Nicholas Hope como el “sanador de liberación”

El demonio que acecha a los protagonistas de la película "Leviticus: Ritual de sangre" utiliza una premisa psicológica aterradora: adopta la forma exacta de la persona que más deseas en el momento en que estás solo (Foto: Causeway Films / Salmira Productions / NEON)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí