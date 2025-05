“Los secretos que ocultamos” (“Secrets We Keep” en inglés y “ Reservatet” en su idioma original) es un drama danés de Netflix que sigue a Cecilie (Bach Hansen), una mujer que vive en uno de los barrios más adinerados de las afueras de Copenhague, mientras intenta descubrir lo que pasó con la au pair de su vecina y amiga. La joven filipina desapareció sin dejar rastro y tras pedirle ayuda para cambiar de familia de acogida. ¿Intentaba escapar de algo? La serie creada por Ingeborg Topsøe (“Wildland”, “Hanna”), ¿se basa en una historia de la vida real?

La desaparición de Ruby (Donna Levkovski) no parece preocupar a Rasmus (Lars Ranthe) y Katarina (Danica Curcic), así que Cecilie presiona para que investiguen y denuncien el hecho ante la policía. En tanto, ella inicia su propia investigación que la lleva a descubrir más de un secreto que involucra no solo a sus vecinos, también a su propia familia.

Cecilie (Bach Hansen) está convencida de que le ha pasado algo y empieza a investigar los rumores que circulan entre las numerosas niñeras de la zona. Todo apunta a que se ha cometido un crimen. ¿Quién es el responsable? ¿Por qué Ruby se convirtió en una víctima?

“LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. “Los secretos que ocultamos” no está basada en una historia de la vida, no obstante, gira en torno a la cultura au pair de Dinamarca, donde la mayoría de las au pairs son de Filipinas, tal como serie dirigida por Per Fly (“Borgen”) y escrita por Ina Bruhn (“Darkness: Those Who Kill”) y Mads Tafdrup (“Speak No Evil”).

Tanto Cecilie como su amiga Katarina y otros vecinos de la zona tienen au pairs, la mayoría procedentes de Filipinas. De hecho, las jóvenes se reúnen frecuentemente. En ocasiones para conversar y compartir las experiencias que viven con sus familias de acogida, y en otras, para salir a divertirse.

La iglesia católica también se convierte en un punto de reunión de las au pairs. Se trata de un grupo unido, por lo tanto, Aicha (Sara Fanta Traore), la investigadora a cargo del caso de la desaparición de Ruby, recurre a ellas para conocer más de la historia de la joven y descubrir alguna pista sobre su paradero.

Cada au pair recibe un trato distinto de las familias para las que trabajan. Mientras Ruby quiere abandonar a los Hoffman, Angel (Excel Busano), la niñera de los hijos de Cecilie y Mike (Simon Sears), se siente cómoda con sus jefes y no parece tener ninguna queja del año que pasó con esa familia.

En “Los secretos que ocultamos”, Angel planea completar sus dos años de contrato, pero la desaparición de Ruby desencadena que algunos secretos salgan a la luz y que la perspectiva de Cecilie cambie.

¿CÓMO VER “LOS SECRETOS QUE OCULTAMOS”?

“Los secretos que ocultamos” está disponible en Netflix desde el 15 de mayo de 2025, por lo tanto, para ver la serie danesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

