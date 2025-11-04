Ambientada antes de los sucesos de las dos películas principales, “Los tipos malos: Malos comienzos” (“The Bad Guys: Breaking In” en su idioma original) es una serie animada de Netflix que narra los inicios de Wolf y su banda, quienes antes de convertirse en los Malos, eran simples delincuentes en busca de notoriedad. ¿Quieres conocer más detalles de la nueva producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno y la lista de miembros del reparto de voces.

Esta no es la primera vez que DreamWorks trabaja con Netflix en esta historia, basada en la serie de novelas gráficas del mismo nombre. Además de las dos películas, la franquicia cuenta con dos especiales: “Los Malos: Unas Navidades Muy Malas”, que se estrenó en noviembre de 2023, y “Los Malos: El Atraco Embrujado”, que se estrenó en octubre de 2024.

En conversación con Collider, la productora ejecutiva Katherine Nolfi comentó: “Como fan de los libros y las películas, ha sido un placer trabajar con un equipo tan increíble en la serie. Explorar los inicios de ‘Los tipos malos’ y cómo aprenden, o al menos intentan aprender, a ser el grupo genial que conocemos de las películas ha sido una experiencia fantástica. No puedo imaginar un mejor equipo de actores, guionistas, directores, artistas y producción en general para llevar a cabo este atraco”.

¿DE QUÉ TRATA “LOS TIPOS MALOS: MALOS COMIENZOS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Bad Guys: Breaking In”, “¿Cómo fue que los Tipos Malos empezaron en el mundo del crimen? Esta divertida serie precuela tiene la respuesta.”

Por lo que he visto en el tráiler de Netflix, la banda liderada por Mr. Wolf busca convertirse en criminales de élite y que todo el mundo los reconozca. Para lograrlo necesitan ser más audaces y pensar en atracos más grandes.

Su objetivo es hacer historia, pero sus delitos no provocan el caos que desean y por lo tanto, la policía no los persigue como les gustaría. Decididos a cambiar esa situación, elaboran un gran plan.

¿CÓMO VER “LOS TIPOS MALOS: MALOS COMIENZOS”?

“Los tipos malos: Malos comienzos” se estrenará el jueves 6 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia animada solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

ACTORES DE VOZ Y PERSONAJES DE “LOS TIPOS MALOS: MALOS COMIENZOS”

Michael Godere como Mr. Wolf

Ezekiel Ajeigbe como Mr. Shark

Raul Ceballos como Mr. Piranha

Chris Diamantopoulos como Mr. Snake

Mallory Low como Ms. Tarantula

Zehra Fazal como Tiffany Fluffit

Patton Oswalt como Mr. Wigglesworth

Kate Mulgrew como Serpentina

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE BAD GUYS: BREAKING IN”?

“Los tipos malos: Malos comienzos”, que cuenta con Bret Haaland y Katherine Nolfi como productores ejecutivos, tiene seis episodios.

