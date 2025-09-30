La novena temporada de “Love Is Blind” (en español: “El amor es ciego”) llega a Netflix con más emociones intensas, conexiones inesperadas y, por supuesto, drama. Pero, ¿quiénes son todos los nuevos solteros dispuestos a encontrar a su ‘media naranja’ sin verse las caras? Pues, en esta nota, te presento a cada uno de los 32 participantes de esta edición del reality. ¡Presta atención!
Vale precisar que la novena entrega de la producción nos traslada a Denver, Colorado y continúa con su característico formato de lanzamiento escalonado. Es decir:
- Los episodios 1-6 se estrenan el miércoles 1 de octubre del 2025.
- Los episodios 7-9 se lanzan el miércoles 8 de octubre del 2025.
- Los episodios 10-11 se estrenan el miércoles 15 de octubre del 2025.
- El episodio final 12 se lanza el miércoles 22 de octubre del 2025.
Antes de continuar, mira el video de presentación del elenco de “Love Is Blind” - Temporada 9:
¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES MASCULINOS DE LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND”?
Debajo de estas líneas, repasa la lista de los participantes masculinos de la novena entrega del reality de Netflix:
- 1. Anton Yarosh de 29 años. Trabaja en transporte y logística y se describe como una persona profundamente espiritual.
- 2. Blake Anderson, contador de 34 años. Ha llamado la atención por sus impresionantes fotografías en Instagram, incluyendo una junto al expresidente Barack Obama.
- 3. Brenden Guthrie, gerente financiero de 32 años. Destaca por haber obtenido su maestría mientras trabajaba tiempo completo, demostrando su dedicación y determinación.
- 4. Chase Navarro, consultor de tratamiento de agua de 29 años. Llega con una personalidad optimista.
- 5. Dayo Ogunjimi, asesor de TI de 30 años. Aporta experiencia tecnológica al grupo.
- 6. Dylan Mustoe, analista financiero de 32 años.
- 7. Edmond Harvey, agente inmobiliario de 29 años.
- 8. Michael Neal, especialista en ventas médicas de 41 años. Se describe como alguien con “un gran corazón”.
- 9. Mike Brockway, inversionista inmobiliario de 38 años. Expresó su deseo de encontrar una pareja que disfrute “estar rodeada de otros que también están entusiasmados por abrazar la vida plenamente”.
- 10. Nick Amato, comerciante de relojes de lujo de 28 años.
- 11. Patrick Suzuki, gerente de construcción de 31 años.
- 12. Rohan Patel, especialista en capital privado de 27 años.
- 13. Jordan Keltner, gerente de servicio de 30 años.
- 14. Jensen Butler, analista de datos de 29 años.
- 15. Joe Ferrucci, especialista en ventas de 29 años.
- 16. Logan Krantz, ejecutivo de cuentas de 35 años.
¿QUIÉNES SON LAS MUJERES PARTICIPANTES DE LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND”?
A continuación, conoce a cada una de las participantes femeninas de la temporada 9 de “Love Is Blind”:
- 17. Ali Lima, enfermera de 29 años. Nacida en Brasil. Proyecta una personalidad serena con su biografía de Instagram que dice “las personas sanadas sanan a las personas”.
- 18. Anastasia Lubline, enfermera de 29 años. Se destaca como una aventurera que documenta sus viajes y momentos con amigos.
- 19. Anna Yuan, estilista de 28 años. Combina su pasión por sus negocios con su amor por posar para la cámara.
- 20. Annie Lancaster, propietaria de un salón de belleza de 31 años. Utiliza sus plataformas de redes sociales para promocionar su negocio Stylish Beauty Collective y cuenta con amplia experiencia conversando con clientes.
- 21. Ashley Usery, directora de cumplimiento de 35 años.
- 22. Aza Weyer, organizadora de eventos de 32 años.
- 23. Chyna Craig, gerente de marketing de 39 años. Se presenta como una mujer empoderada.
- 24. Hilary Seale, especialista en ventas de dispositivos médicos de 39 años. Declaró estar buscando “alguien que sea inteligente, alguien que sea divertido, alguien que sea ambicioso”.
- 25. Kacie McIntosh, artista de cabello y maquillaje de 34 años. Reveló que “vence a todos los chicos en el fútbol fantasy”.
- 26. Kait Nemunaitis, dietista registrada de 33 años.
- 27. Kalybriah Haskin, trabajadora social de 29 años.
- 28. Kaylen Johnson, ejecutiva de cuentas de 29 años.
- 29. Madison Maidenberg, diseñadora UX/UI de 28 años. Ha compartido una historia particularmente conmovedora, ya que vive con una condición ocular degenerativa que podría causarle pérdida de visión. “Este experimento es más que solo un experimento para mí”, expresó. “Porque simula lo que podría ser mi vida”.
- 30. Megan Hutton, administradora de propiedades de 36 años.
- 31. Megan Walerius, emprendedora de 35 años.
- 32. Shelby Crisman, agente inmobiliaria de 35 años. Mencionó estar buscando “alguien que esté seguro y listo para tener una vida emocionante juntos”.
