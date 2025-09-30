La novena temporada de “Love Is Blind” (en español: “El amor es ciego”) llega a Netflix con más emociones intensas, conexiones inesperadas y, por supuesto, drama. Pero, ¿quiénes son todos los nuevos solteros dispuestos a encontrar a su ‘media naranja’ sin verse las caras? Pues, en esta nota, te presento a cada uno de los 32 participantes de esta edición del reality. ¡Presta atención!

Vale precisar que la novena entrega de la producción nos traslada a Denver, Colorado y continúa con su característico formato de lanzamiento escalonado. Es decir:

Los episodios 1-6 se estrenan el miércoles 1 de octubre del 2025 .

. Los episodios 7-9 se lanzan el miércoles 8 de octubre del 2025 .

. Los episodios 10-11 se estrenan el miércoles 15 de octubre del 2025 .

. El episodio final 12 se lanza el miércoles 22 de octubre del 2025.

Antes de continuar, mira el video de presentación del elenco de “Love Is Blind” - Temporada 9:

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES MASCULINOS DE LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND”?

Debajo de estas líneas, repasa la lista de los participantes masculinos de la novena entrega del reality de Netflix:

1. Anton Yarosh de 29 años. Trabaja en transporte y logística y se describe como una persona profundamente espiritual.

2. Blake Anderson, contador de 34 años. Ha llamado la atención por sus impresionantes fotografías en Instagram, incluyendo una junto al expresidente Barack Obama.

El grupo de participantes masculinos de la temporada 9 del reality de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SON LAS MUJERES PARTICIPANTES DE LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND”?

A continuación, conoce a cada una de las participantes femeninas de la temporada 9 de “Love Is Blind”:

17. Ali Lima, enfermera de 29 años. Nacida en Brasil. Proyecta una personalidad serena con su biografía de Instagram que dice “las personas sanadas sanan a las personas”.

El grupo de participantes femeninas de la temporada 9 del reality de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

