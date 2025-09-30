Shelby Crisman es una agente inmobiliaria que forma parte del elenco de la temporada 9 del reality "Love Is Blind" (Foto: Netflix)
Shelby Crisman es una agente inmobiliaria que forma parte del elenco de la temporada 9 del reality "Love Is Blind" (Foto: Netflix)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La novena temporada de (en español: “El amor es ciego”) llega a Netflix con más emociones intensas, conexiones inesperadas y, por supuesto, drama. Pero, ¿quiénes son todos los nuevos solteros dispuestos a encontrar a su ‘media naranja’ sin verse las caras? Pues, en esta nota, te presento a cada uno de los 32 participantes de esta edición del reality. ¡Presta atención!

Mira también:

Vale precisar que la novena entrega de la producción nos traslada a Denver, Colorado y continúa con su característico formato de lanzamiento escalonado. Es decir:

  • Los episodios 1-6 se estrenan el miércoles 1 de octubre del 2025.
  • Los episodios 7-9 se lanzan el miércoles 8 de octubre del 2025.
  • Los episodios 10-11 se estrenan el miércoles 15 de octubre del 2025.
  • El episodio final 12 se lanza el miércoles 22 de octubre del 2025.

Antes de continuar, mira el video de presentación del elenco de “Love Is Blind” - Temporada 9:

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES MASCULINOS DE LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND”?

Debajo de estas líneas, repasa la lista de los participantes masculinos de la novena entrega del reality de Netflix:

  • 1. de 29 años. Trabaja en transporte y logística y se describe como una persona profundamente espiritual.
  • 2. contador de 34 años. Ha llamado la atención por sus impresionantes fotografías en Instagram, incluyendo una junto al expresidente Barack Obama.
  • 3. gerente financiero de 32 años. Destaca por haber obtenido su maestría mientras trabajaba tiempo completo, demostrando su dedicación y determinación.
  • 4. consultor de tratamiento de agua de 29 años. Llega con una personalidad optimista.
  • 5. asesor de TI de 30 años. Aporta experiencia tecnológica al grupo.
  • 6. analista financiero de 32 años.
  • 7. agente inmobiliario de 29 años.
  • 8. especialista en ventas médicas de 41 años. Se describe como alguien con “un gran corazón”.
  • 9. inversionista inmobiliario de 38 años. Expresó su deseo de encontrar una pareja que disfrute “estar rodeada de otros que también están entusiasmados por abrazar la vida plenamente”.
  • 10. comerciante de relojes de lujo de 28 años.
  • 11. gerente de construcción de 31 años.
  • 12. especialista en capital privado de 27 años.
  • 13. gerente de servicio de 30 años.
  • 14. analista de datos de 29 años.
  • 15. especialista en ventas de 29 años.
  • 16. ejecutivo de cuentas de 35 años.
El grupo de participantes masculinos de la temporada 9 del reality de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)
El grupo de participantes masculinos de la temporada 9 del reality de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SON LAS MUJERES PARTICIPANTES DE LA TEMPORADA 9 DE “LOVE IS BLIND”?

A continuación, conoce a cada una de las participantes femeninas de la temporada 9 de “Love Is Blind”:

  • 17. enfermera de 29 años. Nacida en Brasil. Proyecta una personalidad serena con su biografía de Instagram que dice “las personas sanadas sanan a las personas”.
  • 18. enfermera de 29 años. Se destaca como una aventurera que documenta sus viajes y momentos con amigos.
  • 19. , estilista de 28 años. Combina su pasión por sus negocios con su amor por posar para la cámara.
  • 20. propietaria de un salón de belleza de 31 años. Utiliza sus plataformas de redes sociales para promocionar su negocio Stylish Beauty Collective y cuenta con amplia experiencia conversando con clientes.
  • 21. , directora de cumplimiento de 35 años.
  • 22. organizadora de eventos de 32 años.
  • 23. gerente de marketing de 39 años. Se presenta como una mujer empoderada.
  • 24. especialista en ventas de dispositivos médicos de 39 años. Declaró estar buscando “alguien que sea inteligente, alguien que sea divertido, alguien que sea ambicioso”.
  • 25. artista de cabello y maquillaje de 34 años. Reveló que “vence a todos los chicos en el fútbol fantasy”.
  • 26. dietista registrada de 33 años.
  • 27. trabajadora social de 29 años.
  • 28. ejecutiva de cuentas de 29 años.
  • 29. diseñadora UX/UI de 28 años. Ha compartido una historia particularmente conmovedora, ya que vive con una condición ocular degenerativa que podría causarle pérdida de visión. “Este experimento es más que solo un experimento para mí”, expresó. “Porque simula lo que podría ser mi vida”.
  • 30. administradora de propiedades de 36 años.
  • 31. emprendedora de 35 años.
  • 32. agente inmobiliaria de 35 años. Mencionó estar buscando “alguien que esté seguro y listo para tener una vida emocionante juntos”.
El grupo de participantes femeninas de la temporada 9 del reality de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)
El grupo de participantes femeninas de la temporada 9 del reality de "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC