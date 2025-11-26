Después de seis episodios llenos de romance y drama, la segunda temporada de “Maxton Hall” llega a su fin. Aunque no se trata del final de la historia de amor de James Beaufort (Damian Hardung) y Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), sin duda incluirá eventos que podrían cambiar el rumbo de las vidas de los personajes principales de la popular serie alemana de Amazon Prime Video basada en la saga de novelas “Save Me” de Mona Kasten.

Aunque la pareja protagonista ha tenido que lidiar con más de un obstáculo en esta entrega, en el penúltimo capítulo decidieron continuar juntos y seguir luchando por su amor. No obstante, ni Mortimer Beaufort (Fedja van Huêt) ni Elaine Ellington (Eli Riccardi) parecen dispuestos a detener sus esfuerzos por separarlos.

El romance no es lo único por lo que Ruby debe preocuparse, ya que, con la intervención o no del patriarca de los Beaufort, Alice Campbell le retiró su beca. Por lo tanto, debe buscar otra manera de financiar sus estudios en Oxford. Por lo pronto, ha solicitado otras becas estudiantiles.

James (Damian Hardung) y Ruby (Harriet Herbig-Matten) deciden seguir luchando por su amor en el quinto episodio de la temporada 2 de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2 EPISODIO 4?

El último episodio de la segunda temporada de “Maxton Hall” se estrenará el viernes 28 de noviembre de 2025 de Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Los episodios se emitirán semanalmente hasta el gran final el viernes 28 de noviembre.

Por lo tanto, para el final de temporada del drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”

¿QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO EPISODIO DE “MAXTON HALL” - TEMPORADA 2?

Hasta el momento, no se ha revelado la sinopsis de “Griff nach den Sternen” (2x06), sexto y último episodio de la segunda temporada de “Maxton Hall”, pero el final del quinto capítulo deja el camino preparado para más drama. Después de la reacción del director Lexington (Thomas Douglas) a mensaje que recibió, sin duda, no se tratan de buenas noticias.

Debido a que observaba a James y Ruby, podría ser algo relacionado con la feliz pareja. ¿Mortimer estará detrás de eso? ¿Tiene algo que ver con las fotografías que encontró en el teléfono de su hijo?

Por otro lado, Cyril Vega (Ben Felipe) y Elaine conocen el secreto de Lydia Beaufort (Sonja Weißer) y definitivamente planean utilizarlo para su venganza.

Cyril Vega (Ben Felipe) descubre el secreto de Lydia Beaufort (Sonja Weißer) en el quinto episodio de la segunda temporada de "Maxton Hall" (Foto: Amazon Prime Video)

