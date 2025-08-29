Si ya disfrutaste de la temporada 2 de “Mi vida con los chicos Walter” (en su idioma original: “My Life with the Walter Boys”), seguro te percataste de la dedicatoria especial con la que concluye el último episodio de esta entrega. Entonces, quizá te preguntes quién es exactamente Todd Giroux. Por eso, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber acerca de la persona homenajeada en la serie de Netflix.

Vale precisar que el show televisivo narra la historia de Jackie Howard, una adolescente neoyorquina que debe adaptarse a una nueva vida rural en una casa con ocho chicos revoltosos.

Así, en la segunda tanda de episodios, ella se propone hacer las paces con Alex y establecer límites con Cole mientras busca su lugar en la familia... aunque no será tarea fácil.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mi vida con los chicos Walter” - Temporada 2:

LA DEDICATORIA A TODD GIROUX EN “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”

Al final del episodio “Brilla con chispas” (en inglés: “Showdowns and Sparkles”), con el que concluye la segunda entrega de la ficción, se lee la dedicatoria: “En memoria de Todd Giroux” (“In memory of Todd Giroux”) mientras suena la canción “Fire on Fire” de Sam Smith.

Y, como suele suceder con los homenajes de varios títulos de Hollywood, este fue dirigido a un miembro del equipo que falleció durante la producción de la serie.

¿QUIÉN ES TODD GIROUX?

Todd Clifford Giroux fue un productor canadiense que desempeñó un papel fundamental en la primera temporada de “Mi vida con los chicos Walter”.

Él nació el 2 de junio de 1974 y, a lo largo de los años, forjó una exitosa carrera en la industria del entretenimiento.

De esta manera, fundó Robot Post Media Services Inc., empresa especializada en postproducción.

Además, acumuló créditos importantes: 35 como productor, 59 como gerente de producción y colaborador en más de 70 proyectos en departamentos editoriales.

Cabe resaltar que su trabajo fue reconocido con 11 premios y 11 nominaciones a lo largo de su trayectoria, la mayoría por la película “Peelers” de Sevé Schelenz.

EL APORTE DE TODD GIROUX EN “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”

Lamentablemente, el pasado 4 de julio del 2025, Todd Giroux falleció a los 51 años de edad debido a un evento cardíaco inesperado.

Su muerte conmocionó profundamente a la comunidad audiovisual de Vancouver (Canadá) y, por supuesto, al equipo con el que trabajó en “Mi vida con los chicos Walter”.

Y es que él sirvió como productor asociado durante los diez episodios de la primera temporada, contribuyendo al éxito inicial de la serie.

Hasta el cierre de esta nota, las numerosas muestras de apoyo hacia su esposa Sheila se han reflejado en los aportes a la campaña de GoFundMe organizada tras su deceso. Allí es descrito como “el esposo, hijo, hermano, tío y amigo más amoroso y cariñoso”.

Qué en paz descanse.

El productor Todd Giroux falleció inesperadamente el pasado 4 de julio del 2025 (Foto: Jordan Atkinson / GoFoundMe)

