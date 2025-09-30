La nueva entrega de la saga “Monster” de Ryan Murphy e Ian Brennan llega a Netflix. Y es que después del rotundo éxito de “Monster: La historia de Jeffrey Dahmer” y “Monsters: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, la plataforma regresa con su tercera temporada: “Monster: The Ed Gein Story” (en español: “Monstruo: La historia de Ed Gein”). En ese sentido, ¿te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo ver la producción? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que esta nueva entrega de la serie de Netflix se centra en el hombre que inspiró clásicos del cine como “Psicosis”, “La masacre de Texas” y “El silencio de los inocentes”.

Es decir, nos hace explorar en la macabra historia de Edward Gein (interpretado por Charlie Hunnam), el infame “Carnicero de Plainfield”.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Monster: The Ed Gein Story”:

¿DE QUÉ TRATA “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

En la gélida Wisconsin rural de los años 50’s, Ed Gein aparentaba ser un hombre amable y reservado que vivía en una granja en ruinas. Sin embargo, en realidad, albergaba secretos tan horrendos que transformarían la pesadilla estadounidense para siempre.

Así, aislado, preso de la locura y consumido por una obsesión enfermiza hacia su madre Augusta, el sujeto cometió actos tan retorcidos que dieron origen a figuras cinematográficas destinadas a aterrorizar Hollywood por generaciones.

En ese sentido, con esta entrega de “Monsters”, nos enfrentamos a la revelación más aterradora de todas: los monstruos no nacen… los creamos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

Los 8 episodios de “Monster: The Ed Gein Story” se estrenan el viernes 3 de octubre del 2025, de manera simultánea y global.

¿A QUÉ HORA ESTARÁ DISPONIBLE “MONSTER: THE ED GEIN STORY” EN NETFLIX?

De acuerdo con la política oficial de Netflix, las series y películas originales de la plataforma se lanzan globalmente a las 12:00 a.m. (hora del Pacífico).

Esto significa que los horarios de estreno varían según el país:

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER “MONSTER: THE ED GEIN STORY” ONLINE?

Tal como te puedes imaginar, “Monster: The Ed Gein Story” es una producción exclusiva de Netflix.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Cabe resaltar que el show televisivo se encuentra catalogado con una clasificación 18+ debido a su contenido explícito y perturbador.

Lesley Manville asume el rol de Bernice Worden a lo largo de "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

