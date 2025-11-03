“Monteverde” es la telenovela producida por Lucero Suárez que se suma a la variada oferta de Univision. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer la fecha y hora de estreno de cada capítulo de la ficción protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto. Por eso, en las siguientes líneas, préstale atención a su guía de episodios.

Vale precisar que la producción narra la historia de Carolina Robles (África Zavala), una mujer que se ve obligada a huir con su hijo Andrés (Mateo Juniel García) luego de ser acusada injustamente de fraude por su esposo, Carlos Rojas (Marcelo Córdoba).

De esta manera, en medio del caos, Carolina solicita la ayuda de su hermana gemela Celeste (también África Zavala), quien es monja. Juntas toman una decisión desesperada: intercambiar identidades.​

Carolina, entonces, llega al pueblo de Monteverde, un lugar apartado y peculiar donde casi todos los habitantes son hombres, situación provocada por Óscar León (Gabriel Soto), quien—tras el abandono de su esposa—desarrolló una profunda desconfianza hacia las mujeres.

Allí, el Padre Gabriel (Alejandro Ibarra) y la hermana Celeste han puesto en marcha un proyecto para repoblar el pueblo atrayendo mujeres solteras.​

En este contexto, la llegada de Carolina, haciéndose pasar por su hermana, alterará el equilibrio del lugar. Y, por si fuera poco, despertará varios secretos enterrados.

Antes de continuar, mira el avance de “Monteverde”:

GUÍA DE EPISODIOS DE “MONTEVERDE”

Basándonos en el número total de episodios que se transmitieron vía el canal mexicano Las Estrellas, se espera que Univision también emita 87 capítulos del show televisivo.

Hasta el momento, no se ha publicado la programación detallada de cada episodio. Sin embargo, se sabe que su difusión es de lunes a viernes y respeta el horario de su capítulo de estreno.

Así, según la guía de programación de la cadena televisiva, la primera semana de transmisión de “Monteverde” se completa de la siguiente manera:

Episodio 1: “Tenemos que irnos de aquí” - lunes 3 de noviembre del 2025.

“Tenemos que irnos de aquí” - lunes 3 de noviembre del 2025. Episodio 2: “¿Y esto hermana Celeste?” - martes 4 de noviembre del 2025.

“¿Y esto hermana Celeste?” - martes 4 de noviembre del 2025. Episodio 3: “Tus prejuicios pueden más que la razón” - miércoles 5 de noviembre del 2025.

“Tus prejuicios pueden más que la razón” - miércoles 5 de noviembre del 2025. Episodio 4: “Prueba de ADN” - jueves 6 de noviembre del 2025.

“Prueba de ADN” - jueves 6 de noviembre del 2025. Episodio 5: “Es usted muy bonita” - viernes 7 de noviembre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “MONTEVERDE”?

En territorito estadounidense, los capítulos de la producción llegan a Univision a partir de las 10:00 p.m. (ET) / 9:00 p.m. (CT).

¿CÓMO VER “MONTEVERDE”?

Para disfrutar de los episodios de “Monteverde”, asegúrate de conectarte a la señal en vivo de Univision en el horario indicado.

Recuerda que, en EE. UU., los capítulos también estarán disponibles en la plataforma de streaming ViX al día siguiente de su emisión televisiva.

El romance, el drama y hasta el suspenso se combinan en la trama de "Monteverde" (Foto: TelevisaUnivision)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí