¿Puede una relación entre una presentadora de un podcast y un rabino sobrevivir a sus distintos estilos de vida y sus entornos familiares? Esto es lo que nos presenta “Nadie quiere esto” (“Nobody Wants This”, en su idioma original), comedia romántica que aterrizó en Netflix el 26 de septiembre de 2024. Debido a que la trama atrapó desde un inicio a los amantes de este género, el que menos se pregunta si la serie de 10 episodios tendrá una nueva temporada. A continuación, te lo contamos. Antes te precisamos que daremos algunos spoilers, por lo que queda bajo tu responsabilidad continuar leyendo.

Cabe mencionar que su creadora Erin Foster aportó su experiencia personal a la narrativa. “Esta serie se basa en la única buena decisión que he tomado: enamorarme de un buen chico judío”, indicó.

Aunque Joanne y Noah vienen de mundos completamente diferentes se dan una oportunidad en el amor en "Nadie quiere esto" (Foto: 20th Television / 3 Arts Entertainment / Steve Levitan Productions)

¿”NADIE QUIERE ESTO” TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Netflix aún no ha confirmado la realización de una segunda temporada de la serie. Tal como ha ocurrido con otras producciones, al haberse estrenado el 26 de septiembre, la plataforma de streaming esperará qué tan buena recepción del público tenga durante las siguientes semanas, por lo que debemos esperar si le dan luz verde a una nueva entrega.

SI “NADIE QUIERE ESTO” ES RENOVADA, ¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA?

Si el gigante de streaming renueva para una segunda temporada “Nobody Wants This”, esta llegaría lo más pronto posible. ¿Por qué aseguramos esto? De acuerdo con What’s On Netflix, su estreno se daría el otro año. Para esto tomó en cuenta las grabaciones de la comedia romántica, las cuales se realizaron entre enero y abril de 2024, para ser estrenada en septiembre; esto nos lleva a deducir que una vez que le den luz verde, los nuevos episodios estarían disponibles a fines de 2025.

La química entre los jóvenes es evidente en "Nadie quiere esto" (Foto: 20th Television / 3 Arts Entertainment / Steve Levitan Productions)

¿QUÉ VERÍAMOS EN LA TEMPORADA 2 DE “NADIE QUIERE ESTO”?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER . Al final del décimo episodio de “Nadie quiere esto”, vemos a Noah ir tras Joanne porque no está dispuesto a renunciar a ella, por lo que decide continuar con su relación, aunque esto significaría que él no pueda ocupar el puesto de rabino principal en su templo, algo que no sabemos, pues la serie acaba solamente con ellos juntos.

Por tanto, el futuro de la pareja es incierto. Esto debería responder la temporada 2, donde sabremos cómo repercutirá en sus vidas la decisión del muchacho, sobre todo cómo reacciona su familia; asimismo, veríamos si ella también decide unirse al judaísmo y cómo logra adaptarse. ¿Será que ahora sí tendrán un final en el que dejen de preocuparse por lo que piense el resto o se arrepentirán de su decisión?

Kristen Bell y Adam Brody son los protagonistas de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES REGRESARÍAN A LA SEGUNDA TEMPORADA DE LA COMEDIA ROMÁNTICA?

Por supuesto, regresarían a una segunda temporada de “Nadie quiere esto” Kristen Bell como Joanne y Adam Brody como Noah. Lo mismo se espera del resto de personajes recurrente en la trama. Estos actores serían: Justine Lupe (Morgan), Timothy Simons (Sasha), Jackie Tohn (Esther), Emily Arlook (Rebecca), Sherry Cola (Ashley), entre otros.