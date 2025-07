¡Una espera que desespera! Los fanáticos de “One Piece” están ansiosos por saber cuándo se lanzará el capítulo 1156 del manga; y no es para menos, pues todos quedamos impactados cuando supimos que Rocks D. Xebec tiene conexión con la muerte de Harald, motivo por el que esperamos se profundice en este aspecto, que da un giro radical a la historia. Para que seas el primero en enterarte qué pasó, te mencionó la fecha de estreno, hora y cuál es el link para leerlo.

En el capítulo 1156 de "One Piece", descubriremos algunos detalles que no habíamos imaginado (Foto: Shueisha)

FECHA DE LANZAMIENTO, HORA Y LINK PARA LEER EL CAPÍTULO 1156 DE “ONE PIECE”

Aunque su ausencia en el próximo número de la revista Weekly Shonen Jump generó alarma en sus seguidores, el capítulo 1156 de “One Piece” aparecerá en el número 36 de la revista en Japón.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 1156 del manga “One Piece”?

Lunes 4 de agosto de 2025 a la medianoche (hora estándar de Japón).

Domingo 3 de agosto de 2025. Por la diferencia horaria será: a las 11:00 horas (EST), a las 8:00 horas (PT), a las 10:00 horas (CT) y las 16:00 horas (GMT).

¿Cuál es el link para leer el capítulo 1156 del manga “One Piece”?

Una vez que el capítulo 1156 del manga se haya lanzado, recién estará disponible gratuitamente en Manga Plus y Viz Media, pero por tiempo limitado. Asimismo, quienes estén suscritos a Shonen Jump Manga Plus también podrán leerlo.

Para encontrar el nuevo capítulo, aquí los links:

De Manga Plus: https://mangaplus.shueisha.co.jp/updates

De Viz Media: https://www.viz.com/

El capítulo 1155 del manga de "ONE PIECE" está oficialmente en la web de Manga Plus desde el pasado 20 de julio (Foto: Shueisha)

¿QUÉ DEBERÍAMOS VER EN EL CAPÍTULO 1156 DE “ONE PIECE”?

En el capítulo 1156 del anime “One Piece” debemos esperar que se siga mostrando a Rocks sembrando el terror en el Nuevo Mundo. Pero hay un gran detalle, pues como su muerte se da antes que la de Harald, podríamos descubrir qué ocurrió a partir del incidente de God Valley, pero visto desde los ojos de Rocks, publica Comicbook.

Si pensabas que eso sería lo más importante, quizá recién venga lo mejor al conocer cómo influirá en los eventos que atraviesa Elbaf.

