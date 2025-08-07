“Dos historias de amor conectadas por el tiempo, la lealtad, el deseo, la pasión y el destino” es la premisa del avance de “Outlander: Blood of My Blood”, esperado spin-off de la exitosa serie de Starz basada en las novelas de Diana Gabaldon. Esta nueva producción se centra en los respectivos padres de Claire (Caitríona Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan), los protagonistas de la serie principal y cuya trama llegará a su fin con la octava temporada de “Outlander”.

El nuevo drama desarrollado por Matthew B. Roberts tiene diez episodios que se grabaron desde enero de 2024 en Glasgow, Escocia, hasta el 19 de julio del mismo año. Además, cuenta con Matthew B. Roberts, Andy Harries, Ronald D. Moore y Maril Davis como productores ejecutivos.

Harriet Slater (“Pennyworth”) y Jamie Roy (“Condor’s Nest”) son los encargados de interpretar a los padres de Jamie Fraser, quienes se encuentran en la Escocia del siglo XVIII. Mientras que los padres de Claire se conocen durante la Primera Guerra Mundial y son interpretados por Hermione Corfield (“The Road Dance”) y Jeremy Irvine (“Mamma Mia! Here We Go Again”).

Aunque ellos son los protagonistas, el elenco de “Outlander: Blood of My Blood” también cuenta con actores que darán vida a las versiones más jóvenes de personajes recordados de “Outlander”. “Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Rory, Sam, Séamus y Conor a los clanes MacKenzie y Fraser y de explorar las aventuras de estos personajes favoritos de los fans durante su juventud”, declaró Roberts a Entertainment Weekly.

Jamie Roy asume el rol de Brian Fraser y Harriet Slater asume el rol de Ellen MacKenzie en el spin-off "Outlander: Blood of My Blood" (Foto: Starz)

¿DE QUÉ TRATA “OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Starz, “Outlander: Blood of My Blood” “se centrará en estas dos historias de amor paralelas ambientadas en dos épocas diferentes: los padres de Jamie en las Tierras Altas de Escocia a principios del siglo XVIII y los padres de Claire en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial”.

“Estamos encantados de contar las historias de estas dos parejas”, declaró el showrunner Matthew B. Roberts a EW. “Los orígenes de sus relaciones exploran temas universales que trascienden las épocas, y estamos muy emocionados de que los fans descubran y se enamoren de estos personajes y sus historias de amor, como lo hicieron con Claire y Jamie”.

Por lo que he visto en el tráiler, Brian Fraser y Ellen MacKenzie viven un romance prohibido debido a que provienen de clanes rivales de las Tierras Altas. Mientras ellos se encuentran cerca de la rebelión jacobita de 1715, Henry Beauchamp y Julia Moriston están a principios del siglo XX. Se enamoran durante la Primera Guerra Mundial, se casan y tienen a su hija Claire.

Esta pareja se separa cuando sufren un accidente durante un viaje solos a las Tierras Altas de Escocia. Ambos llegan a Craigh na Dun y viajan por separado al pasado, a 1714, donde sus caminos se cruzarán con los de Brian Fraser y Ellen MacKenzie.

TRÁILER DE DE “OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD”

¿CÓMO VER “OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD”?

“Outlander: Blood of My Blood” se estrena el viernes 8 de agosto de 2025 a las 8:00 p. m. (hora del Este) en Estados Unidos a través de Starz. Cada semana se emitirá un nuevo episodio hasta el 10 de octubre de 2025.

Por lo tanto, para ver el esperado spin-off de “Outlander” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD”?

Harriet Slater como Ellen MacKenzie

Jamie Roy como Brian Fraser

Hermione Corfield como Julia Moriston

Jeremy Irvine como Henry Beauchamp

Tony Curran como Lord Lovat

Rory Alexander como Murtagh Fitzgibbons Fraser

Sam Retford como Dougal MacKenzie

Séamus McLean Ross como Colum MacKenzie

Conor MacNeill como Ned Gowan

Brian McCardie como Isaac Grant

Jhon Lumsden como Malcolm Grant

Sara Vickers como Davina Porter

Peter Mullan como Red Jacob MacKenzie

Sally Messham como la señora Fitz

Terence Rae como Arch Bug

Ailsa Davidson como Janet MacKenzie

Sadhbh Malin como Jocasta MacKenzie

Annabelle Dowler como Lizbeth

Harry Eaton como Charlton

Jeremy Irvine da vida a Henry Beauchamp y Julia Moriston da vida a Hermione Corfield en el spin-off "Outlander: Blood of My Blood" (Foto: Starz)

