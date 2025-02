Aunque ya se ha confirmado que la historia de Claire (Caitríona Balfe) y Jamie Fraser (Sam Heughan) termina en la octava temporada de “Outlander”, también se ha revelado que no será el final de la franquicia de Starz basada en la novelas de Diana Gabaldon. Probablemente, una sola entrega no sea suficiente para resolver todas las historias secundarias, así que es posible que los creadores apuesten por nuevos spin-offs. ¿Quiénes serían sus protagonistas? ¿A qué personajes te gustaría volver a ver?

Por lo pronto, los fanáticos del drama de fantasía creado por Ronald D. Moore esperan con ansias la serie precuela “Outlander: Blood of My Blood” (“Outlander: Sangre de mi sangre”), que sigue a los padres de Jamie Fraser y los de Claire Beauchamp. La nueva producción tiene como protagonistas a Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield y Jeremy Irvine.

LOS POSIBLES SPIN-OFFS DE “OUTLANDER” TRAS EL FINAL DE LA TEMPORADA 8

1. Lord John Grey

Diana Gabaldon tiene varias novelas spin-off que detallan la crianza y las aventuras de Lord John Grey (David Berry), así que no sería una sorpresa que la franquicia “Outlander” decida abordar su historia en un nuevo spin-off. Además, en la séptima temporada quedó claro que puede asumir el rol del héroe sin problemas. Tal vez los eventos de la octava entrega preparen el camino para una serie derivada.

Gabaldon tiene varias novelas spin-off que detallan la crianza y las aventuras de Lord John Grey (David Berry). ¿Se pueden convertir en un spin-off de “Outlander”? (Foto: Starz)

2. Faith Pocock

En el último episodio de la séptima temporada, Calibre escuchó a la pequeña Fanny Pocock cantar “I Do Like to Be Beside the Seaside”, la canción del siglo XX que le dedicó a su bebé muerta. Esto y otros indicios la llevan a creer que su hija Faith no murió y que podría ser la madre de Fanny.

En ese punto de la historia Faith Pocock no está viva, así que no hay forma de conocer su historia, al menos no de primera mano, así que un spin-off podría solucionar este problema. ¿La temporada 8 responderá todas las dudas sobre este personaje?

Faith Pocock, la madre de Jane y Fanny podría ser la protagonista de un nuevo spin-off de "Outlander" (Foto: Starz)

3. El Maestro Raymond

El Maestro Raymond (Dominique Pinon) resultará un personaje clave en la última temporada de “Outlander”, debido a que podría resolver misterios como el de la primera hija de Claire y Jamie. No obstante, también destaca por ser un viajero en el tiempo con un gran poder.

De acuerdo con las novelas de Gabaldon, se trata de un viajero en el tiempo prehistórico, originario de alrededor del año 500 a. C, por lo tanto, ha vivido varias aventuras que podrían adaptarse en una nueva serie.

El Maestro Raymond (Dominique Pinon) reapareció en el último episodio de la temporada 7 de "Outlander" (Foto: Starz)

4. Ian Murray Fraser

El joven Ian Murray es uno de los personajes principales de “Outlander” y forma parte importante de la historia central. No obstante, también podría ser el protagonista de su propia serie derivada, ya que ha vivido fuertes experiencias. Aunque se casó con Rachel Hunter y espera a su bebé en la octava temporada, es probable que no sea suficiente para cerrar su historia.

Esto podría dejar espacio para un spin-off sobre su vida como padre, esposo y explorador, asimismo, podría mostrar su pasado como miembro de la Nación Mohawk.

Ian Murray Fraser se casó con Rachel en la séptima y penúltima temporada de "Outlander" (Foto: Starz)

5. Geillis Duncan

Geillis Duncan (Lotte Verbeek) es uno de los personajes más intrigantes, ya que también es una viajera en el tiempo, se sacrificó para salvar a Claire en las primeras temporadas y luego reapareció para intentar asesinar a Brianna como parte de un sacrificio para que una importante profecía se cumpla.

Aunque Geillis volvió a aparecer en la temporada 7 de “Outlander”, no se vuelto a mencionar nada sobre la profecía que requiere la muerte un bebé de 200 años para que un escoces llegue al trono.

Geillis Duncan (Lotte Verbeek) también es una viajera del tiempo en "Outlander". ¿Puede terner un spi-off? (Foto: Starz)

