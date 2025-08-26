La segunda temporada de “Peacemaker” empezó el 21 de agosto de 2025 con los Niños de la Calle 11 en una situación delicada, Emilia Harcourt (Jennifer Holland) sin trabajo, John Economos (Steve Agee) trabajando para Rick Flag y Vigilante (Freddie Stroma) trabajando en el restaurante. En tanto, Chris Smith (John Cena) quiere ser respetado como superhéroe, no obstante, no tiene la mejor reputación. Entonces, ¿Qué pasará en el siguiente episodio y cuándo se estrenará?
Además, el protagonista de la serie de DC y HBO Max intenta ser parte de la Banda de la Justicia, pero abandona la entrevista cuando Maxwell Lord, Hawkgirl (Isabela Merced) y Guy Gardner (Nathan Fillion) le faltan el respeto.
Tras el rechazo de Emilia y la Banda de la Justicia, la dimensión de bolsillo de su padre lleva “Peacemaker" a una realidad alternativa donde su padre lo ama, Harcourt es su novia y Keith está vivo.
¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?
“A Man Is Only as Good as His Bird" (2x02), el segundo episodio de la segunda temporada de “Peacemaker”, se estrenará el jueves 28 de agosto de 2025.
¿CÓMO VER “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?
El segundo capítulo de la temporada 2 de “Peacemaker” estará disponible en HBO Max desde las 3:00 a.m. ET / 12:00 a.m. PT en Estados Unidos.
Mientras que en Reino Unido podrá ver los nuevos episodios un día después en Sky Max y NOW.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?
- Estados Unidos (ET): 3:00 a.m.
- Estados Unidos (PT): 12:00 a.m.
- México (CDMX): 1:00 a.m.
- Colombia: 2:00 a.m.
- Perú: 2:00 a.m.
- Ecuador: 2:00 a.m.
- Panamá: 2:00 a.m.
- Venezuela: 3:00 a.m.
- Bolivia: 3:00 a.m.
- Chile: 3:00 a.m.
- Argentina: 4:00 a.m.
- Uruguay: 4:00 a.m.
- Paraguay: 4:00 a.m.
- Brasil (Brasilia): 4:00 a.m.
- Reino Unido: 8:00 a.m.
- España: 9:00 a.m.
- Francia: 9:00 a.m.
- Italia: 9:00 a.m.
- Alemania: 9:00 a.m.
¿QUÉ PASARÁ EN “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?
De acuerdo con la sinopsis oficial de “A Man Is Only as Good as His Bird”, el segundo episodio de la segunda temporada de “Peacemaker”, "Economos recibe un nuevo controlador, Fleury, tras no poder distraer a Flag de Peacemaker. Mientras Adebayo lidia con los problemas de Keeya, Peacemaker se encarga de las consecuencias dimensionales mientras ARGUS actúa."
TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”
ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”
- John Cena como Chris Smith / Peacemaker
- Danielle Brooks como Leota Adebayo
- Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante
- Jennifer Holland como Emilia Harcourt
- Steve Agee como John Economos
- Robert Patrick como August ‘Auggie’ Smith / White Dragon
- Frank Grillo como Rick Flag Sr.
- Sol Rodríguez como Sasha Bordeaux
- Tim Meadows como Langston Fleury
- Michael Rooker como Red St. Wild
- Isabela Merced como Hawkgirl
- Nathan Fillion como Green Lantern Guy Gardner
- Sean Gunn como Maxwell Lord
- Nhut Le
- Elizabeth Faith Ludlow
- Brey Noelle
- Terence Rosemore
- Stephen Blackehart
- Reinaldo Faberlle
- Brandon Stanley,
- Anissa Matlock
- Dorian Kingi
- Michael Ian Black
- David Denman
- Taylor St. Clair
