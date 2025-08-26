Chris (John Cena) llegó a una dimensión dónde Emilia Harcourt (Jennifer Holland) es su novia en la temporada 2 de "Peacemaker" (Foto: HBO Max)
Chris (John Cena) llegó a una dimensión dónde Emilia Harcourt (Jennifer Holland) es su novia en la temporada 2 de "Peacemaker" (Foto: HBO Max)
Nelly Osco
Nelly Osco

empezó el 21 de agosto de 2025 con los Niños de la Calle 11 en una situación delicada, Emilia Harcourt (Jennifer Holland) sin trabajo, John Economos (Steve Agee) trabajando para Rick Flag y Vigilante (Freddie Stroma) trabajando en el restaurante. En tanto, Chris Smith (John Cena) quiere ser respetado como superhéroe, no obstante, no tiene la mejor reputación. Entonces, ¿Qué pasará en el siguiente episodio y cuándo se estrenará?

Además, el protagonista de la serie de DC y HBO Max intenta ser parte de la Banda de la Justicia, pero abandona la entrevista cuando Maxwell Lord, Hawkgirl (Isabela Merced) y Guy Gardner (Nathan Fillion) le faltan el respeto.

Tras el rechazo de Emilia y la Banda de la Justicia, la dimensión de bolsillo de su padre lleva “" a una realidad alternativa donde su padre lo ama, Harcourt es su novia y Keith está vivo.

"Peacemaker" observa ala Banda de la Justicia en una de las primeras escenas de la segunda temporada de la serie de James Gunn. (Foto: HBO Max)
"Peacemaker" observa ala Banda de la Justicia en una de las primeras escenas de la segunda temporada de la serie de James Gunn. (Foto: HBO Max)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?

“A Man Is Only as Good as His Bird" (2x02), el segundo episodio de la segunda temporada de “”, se estrenará el jueves 28 de agosto de 2025.

¿CÓMO VER “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?

El segundo capítulo de la temporada 2 de “Peacemaker” estará disponible desde las 3:00 a.m. ET / 12:00 a.m. PT en Estados Unidos.

Mientras que en Reino Unido podrá ver los nuevos episodios un día después en Sky Max y NOW.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?

  • Estados Unidos (ET): 3:00 a.m.
  • Estados Unidos (PT): 12:00 a.m.
  • México (CDMX): 1:00 a.m.
  • Colombia: 2:00 a.m.
  • Perú: 2:00 a.m.
  • Ecuador: 2:00 a.m.
  • Panamá: 2:00 a.m.
  • Venezuela: 3:00 a.m.
  • Bolivia: 3:00 a.m.
  • Chile: 3:00 a.m.
  • Argentina: 4:00 a.m.
  • Uruguay: 4:00 a.m.
  • Paraguay: 4:00 a.m.
  • Brasil (Brasilia): 4:00 a.m.
  • Reino Unido: 8:00 a.m.
  • España: 9:00 a.m.
  • Francia: 9:00 a.m.
  • Italia: 9:00 a.m.
  • Alemania: 9:00 a.m.

¿QUÉ PASARÁ EN “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “A Man Is Only as Good as His Bird”, el segundo episodio de la segunda temporada de “Peacemaker”, "Economos recibe un nuevo controlador, Fleury, tras no poder distraer a Flag de Peacemaker. Mientras Adebayo lidia con los problemas de Keeya, Peacemaker se encarga de las consecuencias dimensionales mientras ARGUS actúa."

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

  • John Cena como Chris Smith / Peacemaker
  • Danielle Brooks como Leota Adebayo
  • Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante
  • Jennifer Holland como Emilia Harcourt
  • Steve Agee como John Economos
  • Robert Patrick como August ‘Auggie’ Smith / White Dragon
  • Frank Grillo como Rick Flag Sr.
  • Sol Rodríguez como Sasha Bordeaux
  • Tim Meadows como Langston Fleury
  • Michael Rooker como Red St. Wild
  • Isabela Merced como Hawkgirl
  • Nathan Fillion como Green Lantern Guy Gardner
  • Sean Gunn como Maxwell Lord
  • Nhut Le
  • Elizabeth Faith Ludlow
  • Brey Noelle
  • Terence Rosemore
  • Stephen Blackehart
  • Reinaldo Faberlle
  • Brandon Stanley,
  • Anissa Matlock
  • Dorian Kingi
  • Michael Ian Black
  • David Denman
  • Taylor St. Clair
Christopher Smith (John Cena) descubrió una dimensión desconocida en el primer episodio de la segunda temporada de "Peacemaker" (Foto: HBO Max)
Christopher Smith (John Cena) descubrió una dimensión desconocida en el primer episodio de la segunda temporada de "Peacemaker" (Foto: HBO Max)
/ HBO Max

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉

SOBRE EL AUTOR

Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cinco años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente se desempeña como redactora de series y películas en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC