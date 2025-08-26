La segunda temporada de “Peacemaker” empezó el 21 de agosto de 2025 con los Niños de la Calle 11 en una situación delicada, Emilia Harcourt (Jennifer Holland) sin trabajo, John Economos (Steve Agee) trabajando para Rick Flag y Vigilante (Freddie Stroma) trabajando en el restaurante. En tanto, Chris Smith (John Cena) quiere ser respetado como superhéroe, no obstante, no tiene la mejor reputación. Entonces, ¿Qué pasará en el siguiente episodio y cuándo se estrenará?

Además, el protagonista de la serie de DC y HBO Max intenta ser parte de la Banda de la Justicia, pero abandona la entrevista cuando Maxwell Lord, Hawkgirl (Isabela Merced) y Guy Gardner (Nathan Fillion) le faltan el respeto.

Tras el rechazo de Emilia y la Banda de la Justicia, la dimensión de bolsillo de su padre lleva “Peacemaker" a una realidad alternativa donde su padre lo ama, Harcourt es su novia y Keith está vivo.

"Peacemaker" observa ala Banda de la Justicia en una de las primeras escenas de la segunda temporada de la serie de James Gunn. (Foto: HBO Max)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?

“A Man Is Only as Good as His Bird" (2x02), el segundo episodio de la segunda temporada de “Peacemaker”, se estrenará el jueves 28 de agosto de 2025.

¿CÓMO VER “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?

El segundo capítulo de la temporada 2 de “Peacemaker” estará disponible en HBO Max desde las 3:00 a.m. ET / 12:00 a.m. PT en Estados Unidos.

Mientras que en Reino Unido podrá ver los nuevos episodios un día después en Sky Max y NOW.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?

Estados Unidos (ET): 3:00 a.m.

Estados Unidos (PT): 12:00 a.m.

México (CDMX): 1:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Panamá: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Chile: 3:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

Paraguay: 4:00 a.m.

Brasil (Brasilia): 4:00 a.m.

Reino Unido: 8:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

Francia: 9:00 a.m.

Italia: 9:00 a.m.

Alemania: 9:00 a.m.

¿QUÉ PASARÁ EN “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EPISODIO 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “A Man Is Only as Good as His Bird”, el segundo episodio de la segunda temporada de “Peacemaker”, "Economos recibe un nuevo controlador, Fleury, tras no poder distraer a Flag de Peacemaker. Mientras Adebayo lidia con los problemas de Keeya, Peacemaker se encarga de las consecuencias dimensionales mientras ARGUS actúa."

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

John Cena como Chris Smith / Peacemaker

Danielle Brooks como Leota Adebayo

Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante

Jennifer Holland como Emilia Harcourt

Steve Agee como John Economos

Robert Patrick como August ‘Auggie’ Smith / White Dragon

Frank Grillo como Rick Flag Sr.

Sol Rodríguez como Sasha Bordeaux

Tim Meadows como Langston Fleury

Michael Rooker como Red St. Wild

Isabela Merced como Hawkgirl

Nathan Fillion como Green Lantern Guy Gardner

Sean Gunn como Maxwell Lord

Nhut Le

Elizabeth Faith Ludlow

Brey Noelle

Terence Rosemore

Stephen Blackehart

Reinaldo Faberlle

Brandon Stanley,

Anissa Matlock

Dorian Kingi

Michael Ian Black

David Denman

Taylor St. Clair

Christopher Smith (John Cena) descubrió una dimensión desconocida en el primer episodio de la segunda temporada de "Peacemaker" (Foto: HBO Max) / HBO Max

