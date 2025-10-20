La relación entre la cultura popular y la política vuelve a tensarse en Estados Unidos. Esta vez, el blanco es “Reclutas” (“Boots”), la nueva producción de Netflix centrada en un joven homosexual que se alista en los Marines. La Administración Trump ha arremetido públicamente contra la serie, a través de un comunicado del Departamento de Defensa, en el que califica la ficción de “basura woke”.

El debate ha surgido pocos días después de su estreno, el pasado 9 de octubre, cuando la serie comenzó a ganar atención en redes y a ocupar los primeros puestos del ranking de visualizaciones. El señalamiento del Pentágono resalta una estrategia de la Casa Blanca para combatir lo que considera “mensajes ideológicos encubiertos” en la industria del entretenimiento.

¿QUÉ DIJO EL GOBIERNO DE DONALD TRUM SOBRE “BOOTS”?

El gobierno de Trump, a través de la potavoz del Departamento de Defensa, Kingsley Wilson, emitió un comunicado muy crítico contra la serie “Reclutas” (“Boots”) de Netflix. En dicho comunicado, el Pentágono calificó la serie de “basura woke” y acusó a Netflix de promover una “agenda ideológica”. El texto señala explícitamente que “bajo el mandato del presidente Donald Trump y el secretario Pete Hegseth, el Ejército estadounidense está recuperando el espíritu guerrero” y hace hincapié en que los estándares militares son “de élite, uniformes y neutros en cuanto al género, porque el peso de una mochila o de un ser humano no distingue si eres hombre, mujer, gay o heterosexual”.

Además, Wilson agregó que el Ejército “no comprometerá sus principios para complacer una agenda ideológica, a diferencia de Netflix, cuyo liderazgo produce y alimenta constantemente con basura woke a su audiencia y a los niños”.

El comunicado es inusual por la dureza del tono y porque no es habitual que el gobierno federal critique abiertamente una obra de ficción en estos términos. Sin embargo, refleja el tono cultural dominante en la Administración Trump, que busca extender su discurso de restauración moral y nacionalista a los medios de comunicación y al entretenimiento. La reacción se interpreta como una respuesta directa al enfoque inclusivo de la serie, que narra las dificultades de un joven gay en el cuerpo de Marines durante los años 90.

La postura de Pete Hegseth

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha estado en el centro de controversias relacionadas con el colectivo LGTBI. Entre sus acciones más comentadas figura la orden de borrar el nombre del activista Harvey Milk de un buque de la Armada, así como su intento de retirar a militares transgénero de cargos de responsabilidad.

¿QUÉ SIGNIFICA EL TERMINO “WOKE”?

El término “basura woke” es una expresión despectiva usada principalmente por sectores conservadores, especialmente en Estados Unidos, para desacreditar productos o ideas asociados al movimiento “woke”.

La palabra “woke”, que en inglés significa “despierto”, surgió en la comunidad afroamericana para describir a quienes estaban conscientes de las injusticias sociales y raciales. Con el tiempo, su uso se amplió a cuestiones como la igualdad de género, los derechos LGBT+ y las políticas de diversidad e inclusión.​

EL ÉXITO DE ‘RECLUTAS’ EN PLATAFORMAS DIGITALES

A pesar de la polémica, “Reclutas”, basada en el libro The Pink Marine de Greg Cope White, ha escalado posiciones en Netflix hasta situarse en el top 5 de series más vistas en España y entre las más reproducidas en Estados Unidos. Protagonizada por Miles Heizer y Liam Oh, la ficción retrata el duro entrenamiento de los Marines en los años 90, cuando la homosexualidad aún no era aceptada en el ejército.

El relato combina drama y comedia en torno a la amistad, la resiliencia y la búsqueda de identidad en un entorno hostil. Según críticos culturales, su éxito demuestra que los contenidos con enfoque diverso siguen encontrando público a pesar de las tensiones políticas.

¿CÓMO VER LA SERIE “BOOTS” EN NETFLIX EN ESTADOS UNIDOS?

“Boots” ya está disponible en Netflix en Estados Unidos. La temporada ofrece ocho episodios de aproximadamente una hora. El acceso requiere una suscripción activa al servicio. La producción se encuentra en el catálogo general de Netflix y puede verse en la app o plataforma para TV, dispositivos móviles y navegadores compatibles.

