El 9 de octubre de 2025 se estrenó “Reclutas” (en su idioma original: “Boots”), la serie dramática de Netflix, cuyos ocho episodios se lanzaron el mismo día. A raíz que la trama conmovió a la audiencia, muchos se preguntan si tendrá una segunda temporada. La respuesta en los siguientes párrafos.

Vale precisar que esta producción estadounidense sigue a un adolescente que ha sido hostigado durante mucho tiempo en la preparatoria, por lo que al culminarla decide – por impulso – enlistarse en el Cuerpo de Marines de EE.UU., donde encuentra un propósito y una hermandad inesperada. Esta historia se inspira en las memorias “The Pink Marine” de Greg Cope White, exsargento que se alistó al ejército en 1979, mientras ocultaba su sexualidad.

El actor estadounidense Miles Heizer asume el rol protagonista de Cameron Cope a lo largo de los 8 episodios de la serie "Reclutas" (Foto: Netflix)

¿“RECLUTAS” TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Netflix aún no ha dado a conocer si “Reclutas” tendrá una segunda temporada, debido a que recién se estrenó la serie; por lo tanto, habrá que esperar qué tan buena recepción del público tenga los siguientes días.

Aunque se desconoce la decisión del gigante de streming, hay una luz de esperanza. ¿Por qué? Pues Sony Pictures Television renovó los contratos de varios integrantes del elenco antes de su estreno el 9 de octubre. Entre ellos están: Miles Heizer, Liam Oh, Kieron Moore, Dominic Goodman, Angus O’Brien, Blake Burt y Rico Paris.

Pese a que podrían formar parte de otros proyectos, se especula que repetirían sus papeles en una nueva entrega de “Boots”.

Max Parker como el sargento Robert "Bobby" Sullivan en la comedia dramática "Reclutas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ OPINAN LOS ACTORES SOBRE UNA POSIBLE RENOVACIÓN DE “RECLUTAS”?

Parker, Heizer y Oh fueron consultados por RadioTimes.com sobre qué esperaban de sus personajes si la serie era renovada para una segunda temporada. Ellos señalaron lo siguiente:

“Hay muchísimas posibilidades para todos nuestros personajes. Me encanta ese momento final en el que le entrego el walkie-talkie a Cameron y le hago saber que ya está listo... Es una batalla entre lo que está bien y lo que está mal”, señaló Parker.

Por su parte, Heizer comentó que le encantaría ver a Cameron en una relación. “Sería interesante verlo navegar por eso, especialmente en este mundo militar (…). Solo por diversión, me gustaría ver un poco de romance”, indicó.

En tanto para Oh, el futuro de Ray es incierto, pues se cuestiona por primera vez – al final de la temporada 1 – sobre el camino que ha recorrido desde que era niño y las decisiones que ha tomado o que su padre tomó por él. “Quiero que él realmente descubra lo que cree por sí mismo”, indicó.

Miles Heizer como Cameron Cope y Liam Oh como Ray McAffey en la serie "Reclutas" (Foto: Netflix)

