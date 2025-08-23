“Rehén” (en español: “Hostage”) es el nuevo thriller político lleno de adrenalina en el que dos poderosas mujeres deben tomar decisiones importantes en medio de amenazas y chantajes. Mientras que la primera ministra británica Abigail Dalton tratará de recuperar a su esposo sano y salvo sin acceder al pedido de los secuestradores, quienes le exigen renunciar a su cargo, la presidenta francesa Vivienne Toussaint también está en jaque al ser extorsionada por los mismos captores que le aseguran tener información valiosa sobre ella. De esta manera, la tensión, el drama y los giros inesperados forman parte de la trama, que se desarrolla en diversos escenarios. ¿En cuáles exactamente? A continuación, las locaciones donde se rodó la miniserie.

En “Rehén”, una toma de Trafalgar Square en Londres (Foto: Binocular Productions / Netflix)

LOS EXTERIORES DE 10 DOWNING STREET SE GRABARON EN UN ESTUDIO

Las grabaciones de los exteriores de la residencia oficial de la primera ministra británica no se realizaron en el 10 Downing Street por temas de seguridad, sino en Bovingdon Airfield Studios, Hertfordshire. Como el equipo de producción sabía previamente que no podían filmar ahí, tenían que construir una idéntica, motivo por el que pidieron tomar las medidas del área, pero se negaron. ¿La solución? Calcularla utilizando Google Maps, contaron los escenógrafos Arwel Jones y Laura Mayall en una entrevista con TV Guide.

“Aunque vimos mucho material y revisamos muchas imágenes en línea, el principal recurso para recrearlo fue Google Maps, que nos permitió ver la posición relativa de todo. Luego tuvimos que calcular cuánto necesitábamos construir (…). Replicamos ambos lados de la calle y terminamos construyéndolo a la altura de los techos del primer piso. Logramos la escala correcta contando ladrillos y adoquines en imágenes del verdadero número 10 de Downing Street. Literalmente, se cuentan cuántos ladrillos hay entre las ventanas y se calcula todo a partir de ahí”, señaló Laura Mayall.

Cuando tuvieron las medidas, los exteriores del escenario se construyeron en un complejo de rodaje de Bovingdon Airfield Studios, donde se encontraba una antigua base aérea de la Segunda Guerra Mundial. Está ubicado en Old Bovingdon Airfield, Chesham HP3 0GH, en el corazón de Hertfordshire.

En “Rehén”, los exteriores de la residencia oficial de la primera ministra británica (Foto: Binocular Productions / Netflix)

LOS INTERIORES DE 10 DOWNING STREET SE FILMARON EN UNA MANSIÓN

Las tomas interiores de la residencia de la primera ministra ubicada en 10 Downing Street, que sirve como lugar de trabajo de Dalton, donde realiza las negociaciones, y vive su hija Sylvia en el piso superior, se rodó en Langlebury Mansion, Hertfordshire.

Cabe mencionar que la sala del gabinete, la sala de crisis y los apartamentos, así como las escaleras se construyeron en este lugar, ubicado en las afueras de Londres. Se trata de una mansión del siglo XVIII.

En “Rehén”, la primera ministra en el interior de su residencia (Foto: Binocular Productions / Netflix)

BLACK PARK, BUCKINGHAMSHIRE

El lugar donde la primera ministra y su esposo pasean en la miniserie es Black Park, Buckinghamshire. Se trata de un parque rural inglés en Wexham, que es administrado por el Consejo de Buckinghamshire, anteriormente Consejo del Condado.

En “Rehén”, el parque donde pasea la primera ministra y su pareja (Foto: Binocular Productions / Netflix)

LA CÁMARA DE LOS COMUNES SE GRABÓ EN UN ESTUDIO

La Cámara de los Comunes, donde la primera ministra es interrogada se grabó en Shepperton Studios. “Pudimos reconocer la propia Cámara de los Comunes, ya que esperábamos rodar allí. Lamentablemente, cuando debíamos empezar, el gobierno laborista acababa de llegar al poder; por lo tanto, muchas de las personas que debían dar el visto bueno aún no habían sido designadas”, contó Arwel Jones a TV Guide. Al notar que los tiempos no iban a cumplir, optaron por construir uno similar.

“Esta vez pudimos ampliarlo con una sola medida que encontré en internet: la distancia entre los bancos de las dos partes. Todo el conjunto se construyó a partir de eso”, añadió Laura.

En “Rehén”, la Cámara de los Comunes fue construida desde cero (Foto: Binocular Productions / Netflix)

¿EN QUÉ LUGAR SE GRABÓ EL SECUESTRO?

En la serie, el secuestro del esposo de la primera ministra británica ocurre en la Guayana Francesa; sin embargo, en realidad se grabó en La Palma, Islas Canarias. En este lugar, el equipo de producción construyó la ruinosa estructura donde los secuestradores mantuvieron cautivos a los rehenes en el municipio de Los Cancajos.

En “Rehén”, el momento en el que secuestran al esposo de la primera ministra (Foto: Binocular Productions / Netflix)

¿Qué otros lugares sirvieron de escenario?

El Ministerio de Defensa fue filmado en Custom House, Londres.

La iglesia donde se desarrolla una tensa sesión fotográfica entre el presidente francés interpretado por Delpy y su exesposo se filmó en la Iglesia de Notre Dame en Leicester Square.

La mansión donde se refugia la primera ministra, su hija y sus aliados se grabó en Gaddesden Place, Hertfordshire.

