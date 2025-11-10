Desde su estreno el 5 de noviembre de 2025, “Simplemente Alicia” se convirtió en una de las series más comentadas de Netflix. Su trama provocadora sobre la fidelidad, el deseo y la doble vida de una mujer atrapada entre dos amores conquistó al público, pero hay otro detalle que también atrapó miradas: sus locaciones. La producción colombiana no solo destaca por su historia, sino por el retrato visual y emocional que hace del país, transformando a las ciudades en verdaderos personajes secundarios.

¿DÓNDE FUE GRABADA LA SERIE DE NETFLIX “SIMPLEMENTE ALICIA”?

Gran parte de la serie fue grabada en Bogotá , una ciudad que combina la modernidad con la intimidad emocional que exige la historia. Sus calles empedradas, cafés escondidos y zonas residenciales se convierten en el escenario perfecto para el mundo de Alicia, una mujer que vive entre la rutina de su matrimonio y la emoción de una relación secreta.

Medellín , por su parte, aporta el contraste: una ciudad vibrante, colorida y apasionada, que refleja la intensidad del deseo y la libertad que Alicia experimenta al escapar de su vida cotidiana. Las escenas grabadas allí resaltan la energía de una ciudad que combina lo tradicional con lo moderno, y que ha ganado cada vez más protagonismo en las producciones internacionales de Netflix.

Cada locación fue elegida con precisión para reflejar el estado emocional de los personajes. Los interiores cálidos y los espacios abiertos dialogan con los momentos de duda, pasión o culpa que atraviesa Alicia. En ese sentido, las ciudades no son solo un fondo: son un espejo visual de la dualidad entre lo correcto y lo prohibido, entre lo que se muestra y lo que se esconde.

Esta serie colombiana propone una mirada provocadora sobre la fidelidad, la pasión y las mentiras que se esconden detrás del matrimonio (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “SIMPLEMENTE ALICIA”?

“Simplemente Alicia” sigue la historia de Alicia, una mujer que, cansada de la rutina de su matrimonio con Alejo (Michel Brown), se deja llevar por una pasión prohibida con Pablo (Sebastián Carvajal), un exsacerdote con quien termina casándose en secreto.

Entre mentiras y deseo, Alicia lleva una doble vida marcada por la culpa y la atracción, moviéndose en un terreno emocional tan intenso como peligroso. La serie plantea una pregunta universal: ¿es posible amar a dos personas al mismo tiempo sin perderse a uno mismo?

A lo largo de 19 capítulos, la historia combina drama, humor y erotismo, mostrando cómo las decisiones de Alicia la convierten en heroína y villana de su propio destino. En su intento por equilibrar amor, deseo y libertad, la protagonista se enfrenta a las consecuencias de desafiar las normas impuestas por la sociedad y por su propia conciencia.

EL REPARTO DE ACTORES DE “SIMPLEMENTE ALICIA”

Verónica Orozco

Sebastián Carvajal

Michel Brown

Constanza Camelo

Julián Román

Leo Deluglio

Ana María Medina

Daniela Tapia

Fernando Arévalo

Biassini Segura

Netflix vuelve a apostar fuerte por producciones colombianas, que han demostrado su potencia narrativa y visual en la escena internacional. “Simplemente Alicia” no solo seduce por su historia de amor y engaño, sino también por mostrar a Colombia desde una mirada cinematográfica moderna, fresca y emocionalmente profunda.

