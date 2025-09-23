La quinta temporada de “Slow Horses” es una de las más esperadas del 2025 y finalmente se estrena el 24 de septiembre de 2025. En la nueva entrega de la serie de Apple TV+ basada en las novelas “Slough House” de Mick Herron, Roddy Ho (Christopher Chung) se convierte en eje central de la historia, mientras el equipo investiga los incidentes extraños que comienzan a desarrollarse en Londres. ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega? ¿Cuándo se estrenarán?

Aunque los fanáticos que han leído el quinto libro conocen los detalles de la trama de esta temporada, el propio autor reveló que hay “muchas desviaciones interesantes del libro”. También admitió que “disfrutó” de algunos cambios y propició otros.

Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, Tom Brooke, James Callis, Jonathan Pryce, Nick Mohammed y Hiba Bennani son algunos de los actores que conforman el reparto de la quinta temporada de “Slow Horses”.

Kristin Scott Thomas regresa como Diana Taverner y James Callis regresa como Claude Whelan en la temporada 5 de "Slow Horses" (Foto: Apple TV+)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER LA TEMPORADA 5 DE “SLOW HORSES”?

Los dos primeros episodios de la temporada 5 de “Slow Horses” se estrenarán el miércoles 24 de septiembre de 2025 en Apple TV+. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 22 de octubre.

Por lo tanto, para ver la nueva entrega de la serie británica solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 5 DE “SLOW HORSES”?

La tercera temporada de “Slow Horses” tiene seis episodios, al igual que las anteriores entregas del drama creado por Will Smith.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 5 DE “SLOW HORSES”

Episodio 1: Bad Dates: 24 de septiembre de 2025

Episodio 2: Incommunicado: 24 de septiembre de 2025

Episodio 3: Tall Tales: 1 de octubre de 2025

Episodio 4: Missiles: 8 de octubre de 2025

Episodio 5: Circus: 15 de octubre de 2025

Episodio 6: Scars: 22 de octubre de 2025

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 5 DE “SLOW HORSES”?

Estados Unidos (PDT) - 12:00 AM

Estados Unidos (EDT) - 03:00 AM

Brasil - 4:00 AM

Reino Unido - 8:00 AM

México - 2:00 AM

Perú - 2:00 AM

Argentina - 2:00 AM

Colombia - 2:00 AM

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “SLOW HORSES”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 5 DE “SLOW HORSES”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, “en la temporada 5 de ‘Slow Horses’, todos sospechan cuando el nerd tecnológico residente Roddy Ho tiene una nueva novia glamurosa. Cuando una serie de sucesos cada vez más extraños ocurren en la ciudad, los Slow Horses tienen que averiguar cómo está todo conectado. Después de todo, Jackson Lamb sabe que en el mundo del espionaje, las Reglas de Londres -cubrirse las espaldas- siempre se aplican”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5 DE “SLOW HORSES”

Gary Oldman como Jackson Lamb

Kristin Scott Thomas como Diana Taverner

Jack Lowden como River Cartwright

Saskia Reeves como Catherine Standish

Rosalind Eleazar como Louisa Guy

Christopher Chung como Roddy Ho

Aimee-Ffion Edwards como Shirley Dander

Ruth Bradley como Emma Flyte

Tom Brooke como JK Coe

James Callis como Claude Whelan

Jonathan Pryce como David Cartwright

Nick Mohammed como Zafar Jaffrey

Hiba Bennani como Tara

Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) y Jackson Lamb (Gary Oldman) en una escena de la quinta temporada de "Slow Horses" (Foto: Apple TV+)

