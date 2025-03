La temporada 2 del anime “Solo Leveling” (subtitulada como “Arise from the Shadow”) le dice adiós a las pantallas con el estreno de su episodio 13, por lo que miles de fans alrededor del mundo están ansiosos por conocer la fecha, la hora y el link para ver el esperadísimo capítulo. Si es tu caso, esta nota es para ti. A continuación, te cuento todos los detalles sobre su lanzamiento en Crunchyroll. ¡Anda preparando tu agenda!

Vale precisar que la segunda entrega de la producción tiene lugar inmediatamente después de los acontecimientos de la primera y comienza con Sung Jin-woo adoptando sus nuevos poderes como Monarca de las Sombras.

Entonces, mientras mantiene sus nuevos poderes en secreto, un extraño cazador que ha estado perdido durante casi diez años regresa con una terrible advertencia sobre la catástrofe que se avecina.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Solo Leveling” - Temporada 2:

¿QUÉ PASA EN EL EPISODIO 13 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

Según la descripción oficial del episodio, la última esperanza, el “Elixir de la Vida”, no surte efecto, y Cha Hae-in se encuentra en estado de emergencia. Así, para ayudarla, Sung Jin-woo tiene una idea...

Por otro lado, a pesar de los muchos sacrificios, el cuarto asalto a la isla de Jeju termina con la victoria de los cazadores.

En ese sentido, tras demostrar su poder tanto en casa como en el extranjero, Jin-woo se lanza a una nueva batalla en busca de una fuerza aún mayor. De esta manera, se espera que nuestro protagonista empiece a mirar hacia el futuro.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 13 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El final de la temporada 2 del anime de Crunchyroll se estrena el sábado 29 de marzo del 2025, bajo el título “A por el siguiente objetivo” (en inglés: “On to the Next Target”). El capítulo está escrito y dirigido por Shunsuke Nakashige.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 13 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

El episodio 02x13 de “Solo Leveling” se lanza durante las primeras horas de su día de lanzamiento. A continuación, conoce su horario de estreno, de acuerdo con el territorio en el que te encuentres.

Horario según países:

Estados Unidos: 9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET)

9:30 a.m. (PT) / 12:30 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 10:30 a.m.

10:30 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 11:30 a.m.

11:30 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 12:30 p.m.

12:30 p.m. Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 1:30 p.m.

1:30 p.m. España: 5:30 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 13 DE “SOLO LEVELING” - TEMPORADA 2?

Para disfrutar del capítulo 13 de la temporada 2 de “Solo Leveling”, tan solo debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming Crunchyroll. Así, podrás ingresar al LINK oficial y ver sin problemas las dos primeras entregas de la producción.

El destino de Cha Hae-in se revela en el episodio 02x13 del anime "Solo Leveling" (Foto: A-1 Pictures)