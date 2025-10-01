Los Forger regresan con más misiones de espionaje y aventuras en la tercera temporada de “Spy x Family”. En los nuevos episodios del popular anime de Crunchyroll basado en el manga homónimo de Tatsuya Endo, el maestro espía Twilight, bajo el alias del psiquiatra Loid Forger, y su familia ficticia, compuesta por su hija Anya, una telépata, su esposa Yor, una asesina conocida como la Princesa Thorn, y el perro de la familia Bond con poder precognitivo, también lidian con sus propios secretos. ¿Cuándo se estrenará?

Aunque no se ha revelado el número de episodios de la nueva entrega, se espera que cuenta con al menos doce capítulos, al igual que la segunda temporada, o incluso con 13 como la primera.

La tercera temporada de “Spy x Family” cuenta con la dirección de Yukiko Imai, quien fue artista de guion gráfico y directora de episodios en las dos primeras entregas, con Rino Yamazaki como encargado de la composición de la serie, con Kazuaki Shimada en el diseño de personajes y con (K)NoW_NAME en la composición musical.

Los Forger se preparan para más aventuras y complicaciones en la tercera temporada de "Spy x Family" (Foto: WIT Studio/ CloverWorks)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 3 DE “SPY X FAMILY”?

La tercera temporada de “Spy x Family” se estrenará el sábado 4 de octubre de 2025 en Japón, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, CEI, subcontinente indio y Sudeste Asiático.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “SPY X FAMILY”?

La tercera temporada de “Spy x Family” se emitirá en simultáneo en Crunchyroll, por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “SPY X FAMILY”?

Estados Unidos: 11:00 a.m. (Hora del Este) 8:00 a. m. (Hora del Pacífico)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 8:00 a.m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 10:00 a.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “SPY X FAMILY”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “SPY X FAMILY”?

Aún no se ha compartido la sinopsis oficial de la temporada 3 de “Spy x Family”, producida por Wit Studio y CloverWorks, no obstante, es claro que continuará con las aventuras de la familia Forger tras los eventos de la segunda entrega. Lo más probable es que adapte el “Arco de los Esquemas de Amistad” y el “Arco del Circo Rojo” del manga.

El primer arco mencionado se centra en Yor intentando hacer un nuevo amigo y Anya buscando mejorar su relación con Damian Desmond. Mientras que, el segundo arco se centra en el secuestro de Anya y sus compañeros de clase por parte del grupo terrorista Red Circus.

En medio de todo esto, el tema central de la popular serie continúa siendo las identidades ocultas de Loid, Yor y Anya, lo que ocasiona que los protagonistas terminen envueltos en distintas situaciones.

El afiche principal de la tercera temporada de "Spy x Family", que será transmitida por Crunchyroll fuera de Asia (Foto: WIT Studio/ CloverWorks)

