Eugenio Derbez y su familia, que incluye a la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, a su hija Aitana, así como a los hijos mayores de Eugenio: la actriz Aislinn Derbez y los también actores y empresarios Vadhir y José Eduardo, están listo para compartir todo lo que hicieron en el país del sol naciente en “De viaje con los Derbez: Japón”. ¿Cuántos episodios tiene la quinta temporada del popular reality de Amazon Prime Video? ¿Cuándo se estrenarán?

En las anteriores entregas de la serie producida por 3Pas Studios, de Eugenio Derbez y Ben Odell, en asociación con Lionsgate Television, famosa familia mexicana disfrutó de unas peculiares vacaciones en Marruecos, el noreste de Estados Unidos, Jamaica y Finlandia.

Para la quinta temporada de “De viaje con los Derbez”, que cuenta con Javier Williams y Nick Lee como showrunners, los Derbez escogieron Japón, que tiene mucho que ofrecer. Los nuevos episodios prometen muchos momentos de diversión y otros de tensión, ya que la convivencia nunca es sencilla.

Eugenio Derbez tiene algunos problemas con la comida típica de Japón en la nueva temporada de "De viaje con los Derbez" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”?

Los tres primeros episodios de “De viaje con los Derbez: Japón” se estrenaron el viernes 26 de septiembre de 2025 en Amazon Prime Video en México y más de 240 países y territorios. Mientras que en Estados Unidos y Puerto Rico se puede ver a través de ViX Premium.

Cada semana se emitirá un nuevo capítulo hasta el 9 de octubre de 2025.

Por lo tanto, para ver la temporada 5 de “De viaje con los Derbez” solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”?

La quinta temporada de “De viaje con los Derbez”, que tiene a Eugenio Derbez, Ben Odell, Javier Williams, Nick Lee y Aislinn Derbez como productores ejecutivos, tiene siete episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”

Episodio 1: Konnichiwa Japón: 25 de septiembre de 2025

Episodio 2: Memorias de dos geishas: 25 de septiembre de 2025

Episodio 3: Romanceando en Kioto: 25 de septiembre de 2025

Episodio 4: Derbez Kart: 2 de octubre de 2025

Episodio 5: Sumo en calzones: 2 de octubre de 2025

Episodio 6: Sayonara Japón: 9 de octubre de 2025

Episodio 7: El último sake: 9 de octubre de 2025

¿A QUÉ HORA VER “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”?

Estados Unidos (PDT) - 12:00 AM

Estados Unidos (EDT) - 03:00 AM

Brasil - 4:00 AM

México - 2:00 AM

Perú - 2:00 AM

Argentina - 2:00 AM

Colombia - 2:00 AM

TRÁILER DE “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”

¿DE QUÉ TRATA “DE VIAJE CON LOS DERBEZ: JAPÓN”?

De acuerdo con la descripción de Amazon Prime Video, en “De viaje con los Derbez: Japón”, “Eugenio reúne a todos para una aventura única entre templos milenarios y rascacielos modernos. La familia se sumerge en tradiciones ancestrales, desafíos gastronómicos y el inevitable caos familiar.

José Eduardo atraviesa una nueva etapa en su vida, Alessandra, con su sensatez, nos enseñará la importancia de tomarse un respiro en medio del caos familiar, Vadhir, el fotógrafo aventurero y eterno competidor, capturará cada momento al tiempo que mantiene viva la competencia al más puro estilo Derbez y Aislinn, fan de la moda y la cultura, encontrará en las calles japonesas el escenario perfecto para brillar sin filtros. Para Eugenio, viajar con todos es lo mejor que le puede pasar.”

Alessandra Rosaldo y Aitana se disfrazan de geishas en la quinta temporada del reality "De viaje con los Derbez" (Foto: Amazon Prime Video)

