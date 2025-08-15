Cuando terminó la tercera temporada de “The Gilded Age” en HBO Max, es normal que hayas tenido esa sensación de vacío que solo las buenas series dejan. El cierre fue poderoso: conflictos emocionales al límite, romances quebrados y alianzas inesperadas. Esta producción no solo mantiene el nivel, sino que lo supera con cada entrega. Por eso mismo, la gran pregunta es inevitable: ¿cuándo volveremos a sumergirnos en la opulencia y el drama de la élite neoyorquina de finales del siglo XIX?

Y ojo, no es una duda aislada. Apenas terminó la temporada, las redes sociales explotaron con teorías, deseos y ansias por una cuarta parte. Y para alegría de muchos, HBO ya confirmó que habrá temporada 4. Pero el asunto es otro: con los tiempos de producción que maneja esta serie y el ritmo que ha mostrado en sus estrenos anteriores, el regreso no sería inmediato. ¿Será en 2026? ¿O quizás más adelante? Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Carrie Coon como Bertha Russell en "The Gilded Age" (Foto: HBO)

UNA RENOVACIÓN ANTICIPADA Y CON MOTIVOS SÓLIDOS

La cadena no esperó a que terminara la temporada para dar la buena noticia. El 28 de julio de 2025, HBO anunció oficialmente que “The Gilded Age” tendría una cuarta entrega. La decisión estuvo respaldada por un crecimiento del 20 % en la audiencia respecto a la temporada anterior, además de un incremento del 60 % en la conversación en redes sociales semana tras semana. En otras palabras, el fenómeno sigue creciendo.

Además, la crítica especializada, como la de Variety, no dudó en señalar que esta fue la mejor temporada hasta la fecha. El creador Julian Fellowes —también responsable de “Downton Abbey”— fue elogiado por su capacidad de reinventar la historia en cada ciclo, sin perder la esencia de ese universo tan complejo y fascinante.

LO QUE SE SABE SOBRE LA TRAMA

En cuanto a la historia, no hay muchos detalles confirmados. Pero si tomamos como referencia el cierre de la tercera temporada, las posibilidades son varias: la separación emocional entre George y Bertha Russell, el embarazo de Gladys, el nuevo compromiso de Peggy, y los movimientos estratégicos de Oscar Van Rhijn auguran una temporada cargada de decisiones drásticas.

Carrie Coon, quien interpreta a Bertha, ya adelantó que su personaje “no se va a rendir”, mientras que Morgan Spector, el actor que da vida a George, dejó abierta la posibilidad de ver a esta pareja pasando tiempo separados. Todo indica que la tensión entre lo personal y lo social volverá a ser uno de los motores de la trama.

¿ESTRENO EN 2026… O MÁS ALLÁ?

Conviene tener en cuenta que “The Gilded Age” no es una serie que se produce en poco tiempo. La complejidad de sus sets, vestuario, locaciones y ambientación histórica exige una planificación larga. La segunda temporada tardó casi dos años en llegar, y la tercera siguió un ritmo similar. Es probable que este patrón se repita, lo que nos lleva directamente al gran interrogante: ¿cuándo veremos la cuarta?

Si HBO mantiene el mismo calendario que ha seguido hasta ahora, lo más probable es que la cuarta temporada no llegue antes de fines de 2026 o principios de 2027. No es lo que queremos escuchar, lo sé, pero la calidad que ofrece esta serie vale la espera. Además, los tiempos actuales de producción —con agendas apretadas, huelgas recientes y calendarios apretados en la industria— no facilitan las cosas.

Por ahora, no hay una fecha de estreno oficial. Pero lo que sí hay es una certeza: “The Gilded Age” seguirá sorprendiéndonos, evolucionando y manteniéndose como uno de los dramas históricos más elegantes y adictivos de la televisión actual. Y créeme, cuando vuelva, valdrá cada día de la espera.

A lo largo de la serie de drama histórico "The Gilded Age", Carrie Coon interpreta a Bertha, mientras que Morgan Spector le da vida a su esposo George Russell (Foto: HBO)

