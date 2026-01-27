El caos se intensifica en el Pittsburgh Trauma Medical Center. Y es que el episodio 4 de la segunda temporada de “The Pitt” llega a HBO Max con la promesa de ser uno de los más tensos hasta ahora, dado que el hospital deberá operar sin sistemas informáticos mientras enfrenta una avalancha de pacientes provenientes de otro centro en crisis. Es decir, se espera que la presión física y emocional del equipo médico alcancen niveles extremos. ¿Ya lo quieres disfrutar? Pues, aquí te cuento todo lo que necesitas saber sobre su estreno: fecha, hora exacta y cómo ver el capítulo titulado “10:00 A.M.”.

Vale precisar que el episodio 3 de la temporada 2 de la serie terminó con una gran revelación: Dana Evans (Katherine LaNasa), la enfermera supervisora, recibió una llamada en la que le informaron que el hospital vecino Westbridge declaró un “Code Black” y está cerrando sus puertas por un evento crítico.

Esto implica que muchos pacientes serán desviados al Pittsburgh Trauma Medical Center, el cual ya está operando al límite de su capacidad durante las caóticas celebraciones del 4 de julio.

Por si fuera poco, ​James Ogilvie (Lucas Iverson), uno de los nuevos estudiantes de medicina, enfrentará un momento delicadísimo.

¿La razón? El avance del capítulo muestra que él retira un trozo de vidrio del cuerpo de un paciente, lo que—al parecer—sería un error grave si consideramos el sangrado significativo que esta acción le causa.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “THE PITT” - TEMPORADA 2?

El cuarto capítulo de la segunda temporada de “The Pitt” se estrena el jueves 29 de enero de 2026, bajo el título “10:00 A.M.”.

En ese sentido, representa la cuarta hora del turno de 15 horas que transcurre durante el 4 de julio en el centro médico del Dr. Robby (Noah Wyle) y compañía.

HORA EXACTA PARA VER EL EPISODIO 4 DE “THE PITT” - TEMPORADA 2

HBO Max mantiene su estrategia de estreno simultáneo en todos los territorios donde opera, con ajustes según la zona horaria de cada país.

Por lo tanto, estos son los horarios confirmados para el episodio 4 de la temporada 2:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del jueves 29 de enero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del jueves 29 de enero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del jueves 29 de enero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del jueves 29 de enero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del jueves 29 de enero España 3:00 a.m. del viernes 30 de enero

Si no hay algún anuncio sorpresa, debes saber que estos horarios se mantendrán constantes para el resto de la temporada.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “THE PITT” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “The Pitt” es un título exclusivo de HBO Max a nivel mundial.

Por ende, para acceder a este capítulo y toda la temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Los suscriptores pueden acceder directamente al episodio a través del LINK OFICIAL de la producción.

Recuerda: la serie no está disponible en ningún otro servicio de streaming.

Y, en Estados Unidos, se ofrecen los siguientes planes de suscripción:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

¿CUÁNDO SALEN LOS PRÓXIMOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “THE PITT”?

Este es el calendario restante del lanzamiento de la segunda entrega de “The Pitt”:

Episodio 5: jueves 5 de febrero del 2026

jueves 5 de febrero del 2026 Episodio 6: jueves 12 de febrero del 2026

jueves 12 de febrero del 2026 Episodio 7: jueves 19 de febrero del 2026

jueves 19 de febrero del 2026 Episodio 8: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 12: jueves 26 de marzo del 2026

jueves 26 de marzo del 2026 Episodio 13: jueves 2 de abril del 2026

jueves 2 de abril del 2026 Episodio 14: jueves 9 de abril del 2026

jueves 9 de abril del 2026 Episodio 15 (Final de temporada): jueves 16 de abril del 2026

Isa Briones como la Dra. Trinity Santos en una escena del episodio 4 de la segunda temporada de la serie "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)

