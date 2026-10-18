En la segunda temporada de la serie "The Terminal List", James Reece, interpretado por Chris Pratt, inicia un violante viaje de redención tras ser acorralado por la CIA para detener a un grupo terrorista internacional (Foto: Amazon MGM Studios / Civic Center Media / MRC Television)
En la segunda temporada de la serie "The Terminal List", James Reece, interpretado por Chris Pratt, inicia un violante viaje de redención tras ser acorralado por la CIA para detener a un grupo terrorista internacional (Foto: Amazon MGM Studios / Civic Center Media / MRC Television)
Carla Ocaña
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“The Terminal List” (en español: “La lista terminal”), la de espionaje y acción de que está incluida en el catálogo de , regresa a las pantallas con su temporada 2. Así, ¿te gustaría disfrutar de la nueva entrega de la producción que retoma la historia de James Reece, el exmilitar que protagoniza una trama marcada por conspiraciones, misiones de alto riesgo y cuentas pendientes? Pues, aquí te cuento cuándo, a qué hora y cómo ver la segunda tanda de episodios del show televisivo que adapta la saga literaria de Jack Carr.

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Vale precisar que la ficción sigue a un Navy SEAL, quien, tras una emboscada a su pelotón, busca respuestas sobre lo ocurrido.

Y, eventualmente, la temporada 2 de la serie adapta “True Believer”, la segunda novela de Carr, en la que Reece encuentra un nuevo propósito cuando atentados coordinados sacuden el mundo.

Entonces, la CIA lo ve como un posible aliado y le ofrece un indulto si colabora para frenar a los responsables.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Terminal List - S2”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE TERMINAL LIST” - TEMPORADA 2?

La segunda temporada de la serie de Amazon Prime Video llega el miércoles 21 de octubre del 2026.

Cabe resaltar que los ocho episodios que componen esta entrega estarán disponibles el mismo día, así que podrás arrancar tu maratón sin problemas.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “THE TERMINAL LIST” - TEMPORADA 2?

Al igual que la mayoría de títulos de Amazon Prime Video, los nuevos capítulos de “The Terminal List” se lanzarán de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) del miércoles 21 de octubre
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m. del miércoles 21 de octubre
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m. del miércoles 21 de octubre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m. del miércoles 21 de octubre
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil4:00 a.m. del miércoles 21 de octubre
España 9:00 a.m. del miércoles 21 de octubre

¿CÓMO VER “THE TERMINAL LIST” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “The Terminal List” es una serie exclusiva del catálogo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de la segunda temporada de la ficción en los más de 240 países y territorios que ofrecen el servicio, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL REPARTO DE “THE TERMINAL LIST” - TEMPORADA 2?

En esta entrega de “The Terminal List”, Chris Pratt regresa como James Reece, mientras que Constance Wu, Taylor Kitsch, Riley Keough y Jeanne Tripplehorn también vuelven a escena.

Y, entre las incorporaciones, destacan: Dar Salim, Luke Hemsworth, Tom Hopper, Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vazquez, Martin Sensmeier, Arnold Vosloo, Gabriel Luna, Edwin Hodge y Caitlin Bassett.

El actor Dar Salim interpreta a Mohammed "Mo" Farooq en la segunda temporada de la serie "The Terminal List" (Foto: Amazon MGM Studios / Civic Center Media / MRC Television)
El actor Dar Salim interpreta a Mohammed "Mo" Farooq en la segunda temporada de la serie "The Terminal List" (Foto: Amazon MGM Studios / Civic Center Media / MRC Television)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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