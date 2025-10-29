Este 30 de octubre de 2025 aterriza la cuarta temporada de “The Witcher”, la serie de acción, aventura y fantasía que llega con un cambio en el rol protagónico, que ya nos habían anticipado: Liam Hemsworth reemplaza a Henry Cavill en el papel del famoso brujo Geralt de Rivia. Debido a las impactantes escenas que una vez más presenciaremos, muchos fanáticos se preguntan si tendrá una quinta entrega. La respuesta a continuación.

La interrogante que se hacen los seguidores surge a raíz del cambio de protagonista para esta nueva tanda de episodios, pues varios consideran que esto influiría en la trama.

Geralt de Rivia se está recuperando de las brutales consecuencias de la entrega 3 de "The Witcher" (Foto: Netflix)

¿“THE WITCHER” TENDRÁ TEMPORADA 5 EN NETFLIX?

Para alegría de los más fieles seguidores de la serie, “The Witcher” tendrá una quinta temporada, que será la última, tal como lo anunció en abril de 2024 su showrunner Lauren Schmidt Hissrich. “Es un enorme orgullo para nosotros comenzar el rodaje de la penúltima temporada de ‘The Witcher’ con un reparto estelar, que incluye algunas incorporaciones emocionantes, encabezado por Liam Hemsworth como Geralt de Rivia”, se leía en el comunicado que publicó en The Hollywood Reporter.

Asimismo, agradeció por todo lo que consiguieron gracias a los libros en los que se basó: “Estamos encantados de poder llevar las obras de Andrzej Sapkowski a un final épico y satisfactorio. No sería nuestra serie si no lleváramos a nuestros personajes al límite; no se pierdan el desenlace”.

Por su parte, Netflix también se pronunció al respecto durante la producción de la cuarta entrega. Lo hizo cuando se encontraban desarrollando dicha edición, además de confirmar una temporada más.

“Es oficial: la cuarta temporada de ‘The Witcher’ está en producción. Pero eso no es todo, ya estamos planeando la quinta temporada, que será la última y le dará a esta épica serie un final digno. Nos vemos en el Continente”, escribieron.

Vale precisar que en las temporadas 4 y 5, Liam Hemsworth asume el papel de Geralt de Rivia. Durante una entrevista en el programa “Live with Kelly and Mark”, el actor confesó que antes de asumir el protagónico del drama de fantasía oscura no había leído los libros que inspiraron la serie ni visto “The Witcher”, aunque conocía el videojuego. Esto lo motivó a ponerse al día.

Liam Hemsworth como Geralt de Rivia, Freya Allan como Cirilla de Cintra y Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg en la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The Witcher” – Temporada 4: “Tras los acontecimientos trascendentales de la tercera temporada, una guerra encarnizada e innumerables enemigos han separado a Geralt, Yennefer y Ciri. A medida que sus caminos se desvían y sus objetivos se intensifican, surgen aliados inesperados, impacientes por unirse a sus aventuras. Si logran dar la bienvenida a estas nuevas familias, tal vez y solo tal vez, el reencuentro podría convertirse en realidad”.

