CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de cancelar su Bar Mitzvah, la relación de Rubén y su familia no volvió a ser la misma y años después se convirtió en Mumy (Penélope Guerrero) una mujer trans que se dedica a cantar y bailar yiddish. Cuando se proponen realizar un concierto en Buenos Aires, la protagonista de “Transmitzvah”, película argentina de Netflix, decide enfrentar su pasado y resolver asuntos pendientes. ¿Qué la motiva a querer realizar la ceremonia judía que despreció a los 13 años? A continuación, te cuento lo que pasó con los protagonistas de la comedia dramática dirigida por Daniel Burman.

El largometraje escrito por Daniel Burman y Ariel Gurevich empieza con el pequeño Rubén anunciando a su familia que quiere hacer un Bat Mitzvah como Mumy. Cuando su padre Aaron Singman (Alejandro Awada) se opone, Rubén decide rechazar la celebración. Años después, Mumy vive en España junto a su pareja, Sergio (Gustavo Bassani),y tiene una exitosa carrera como cantante.

La protagonista de “Transmitzvah” regresa a Buenos Aires para un show y aunque teme la reacción de su familia, tiene un cariñoso reencuentro con su hermano mayor, Eduardo (Juan Minujín), quien asiste al concierto junto a su madre, Miriam (Alejandra Flechner). Durante el evento, reciben una mala noticia: el patriarca de los Singman está en el hospital.

Mumy (Penélope Guerrero) y Eduardo (Juan Minujín) en el sepelio de su padre en la película argentina "Transmitzvah" (Foto: Star Distribution)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TRANSMITZVAH”?

Mumy tiene la oportunidad de hablar con su padre, quien se disculpa por su actitud y por cortar la comunicación entre ellos. No obstante, tras el emotivo momento, tiene que lidiar con la muerte de Aaron. Mientras su madre y hermano resuelven qué hacer con el negocio familiar de los Singman, la cantante intenta retomar su carrera, sin éxito.

La frustración por perder la voz, lleva a Mumy a tratar mal a sus bailarines y a Sergio, quien comprende su situación e intenta ayudarla. Una reveladora conversación con su pareja, permite que la cantante entienda que debe curar sus heridas del pasado. Para lograrlo, cree que debe celebrarle el Bat Mitzvah a Rubén.

A pesar de que tiene sus propios problemas, como el divorcio y el acuerdo al que debe llegar con su esposa, Eduardo acepta acompañar a su hermana en esa travesía. Buscan al rabino Garfunkel (Abián Vainstein), pero este descarta cualquier posibilidad de realizar la tradicional ceremonia para Mumy.

Eduardo recurre a Graciela Cohen para hacer una ceremonia alternativa, pero Mumy recalca que quiere hacer un Bar Mitzvah para Rubén no para Mumy. Eduardo no entiende lo que su hermana realmente quiere y se produce una discusión. No obstante, se reconcilian al día siguiente y empiezan a mejorar su comunicación.

Sergio intenta ayudar y habla con Eduardo (Juan Minujín), pero a Mumy (Penélope Guerrero) no le parece su intervención en la película argentina "Transmitzvah" (Foto: Star Distribution)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TRANSMITZVAH”?

Mumy, ¿recupera la voz?

Gracias a Sergio, los protagonistas de “Transmitzvah” encuentran un cuaderno del patriarca de los Singman que los ayuda a ver el camino que deben seguir. Aunque Mumy no está convencida, Eduardo compra pasajes para Toledo con el dinero que tenía reservado para su divorcio e invita a su hermana a buscar la respuesta que tanto necesita.

En tanto, Miriam y Sergio se encargan del negocio familiar de los Singman y del espectáculo de Mumy. De hecho, Sergio colabora en la sastrería y también toma el lugar de Mumy en los ensayos con los bailarines.

Durante el viaje llegan a una boda judía y ayudan a salvar la ceremonia. Mumy aún no puede cantar, pero su hermano le dedica un emotivo tema y logra que ella lo acompañe. Más tarde, mientras siguen su camino se cruzan con un rabino que asegura estar esperándolos por mucho tiempo y promete celebrar el Bar Mitzvah.

Al final de “Transmitzvah”, Eduardo le presenta su nombre judio a su hermana para la ceremonia y Mumy por fin completa lo que dejó pendiente años atrás. Sana sus heridas de la infancia y puede continuar con su vida. Y por supuesto, recupera su voz.

Eduardo (Juan Minujín) celebra el Bar Mitzvah de su hermana Mumy (Penélope Guerrero) al final de la película argentina "Transmitzvah" (Foto: Star Distribution)

¿CÓMO VER “TRANSMITZVAH”?

“Transmitzvah” está disponible en Netflix desde el 22 de noviembre de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática argentina solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.