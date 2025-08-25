La serie “Upload” de Amazon Prime Video llegó a su esperado desenlace con una cuarta y última temporada que buscaba cerrar todas las tramas pendientes de la historia. Así, ¿te gustaría repasar qué pasó exactamente en la conclusión de la producción? Pues, en esta nota, te traigo su final explicado. ¡Presta atención y ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que la temporada 4 del show televisivo nos presenta a los protagonistas encarando desafíos como nunca antes.

De esta manera, somos testigos de cómo los residentes de Lakeview buscan justicia, venganza y paz mientras el mundo digital y el mundo real colisionan.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “UPLOAD”?

La cuarta temporada de la serie de Amazon Prime Video revela que el Nathan real permanece vivo, aunque como prisionero.

Resulta que Horizen (ahora rebautizada como Betta) lo mantuvo como sujeto de prueba para experimentos cerebrales, los cuales deterioraron progresivamente sus recuerdos y su capacidad mental.

Así, aunque el hombre logra escapar del encierro, el daño cerebral resulta irreversible y terminal.

Entonces, consciente de su destino mortal, Nathan decide pasar sus últimos momentos con Nora en una simulación de realidad virtual donde finalmente se casan.

En esta ceremonia digital, Nathan coloca un anillo en el dedo de su amada antes de compartir una luna de miel virtual en Montreal, cumpliendo su sueño de abrir una panadería allí.

Cabe resaltar que, durante estos momentos finales, Nathan alienta a Nora a seguir viviendo después de su muerte y a encontrar el amor nuevamente.

LA GRAN REVELACIÓN DEL FINAL DE LA TEMPORADA 4 DE “UPLOAD”

La gran sorpresa llega después de la muerte de Nathan, cuando Nora descubre que el anillo contiene el segundo escaneo cerebral del hombre, el cual fue realizado antes de que los experimentos lo dañaran.

Y sí, este dispositivo preserva todos los recuerdos intactos de Nathan... desde su nacimiento hasta su tiempo en Lakeview, incluidos los momentos compartidos con Nora.

Es decir, Dennis (el empleado de Betta) había guardado secretamente esta copia perfecta de la mente de Nathan... lo que le deja a ella la posibilidad de recrearlo en Lakeview.

Sin embargo, la actriz Andy Allo tiene dudas acerca de este escenario, ya que cree que su personaje podría tomar otro camino.

“Imagino que Nora sigue viviendo su vida, ya sea como una abogada que defiende a los menos afortunados y se convierte en una activista. Imagino que tiene una vida plena, tal vez tiene hijos y vuelve a encontrar el amor, y luego, en un momento determinado de su vida, su marido fallece (...) Vivió toda su vida. Sigue viva. Está sola y decide reconstruir a Nathan, y ahora ambos pueden terminar su vida juntos y vivir esos últimos momentos del tiempo que le queda”, teorizó la actriz frente a una pregunta de US Magazine.

¿CÓMO TERMINA LA TEMPORADA 4 DE “UPLOAD” PARA LOS OTROS PERSONAJES?

La temporada 4 de “Upload" concluye así el destino de sus otros personajes principales:

Luke se sacrifica heroicamente para derrotar a la inteligencia artificial malévola.

se sacrifica heroicamente para derrotar a la inteligencia artificial malévola. La “versión digital” de Nathan se descarga exitosamente al mundo real para comenzar su vida matrimonial con Ingrid , esperando un bebé y apareciendo en programas de televisión.

se descarga exitosamente al mundo real para comenzar su vida matrimonial con , esperando un bebé y apareciendo en programas de televisión. Aleesha continúa como espía para Oscar Mayer Intel, dedicándose a derribar corporaciones malévolas.

continúa como espía para Oscar Mayer Intel, dedicándose a derribar corporaciones malévolas. Lakeview queda bajo el control de IAs benévolas, operando como una organización sin fines de lucro.

Y a ti, ¿te gustó este desenlace? ¿Crees que la historia tiene el potencial de expandirse en un spin-off?

