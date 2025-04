“Yo no soy Mendoza” (“I Am Not Mendoza” en inglés) es una serie colombiana y mexicana de Netflix que narra la historia de Julián García (Vadhir Derbez), un encantador pero modesto cobrador de deudas que es secuestrado y obligado a tomar el lugar de Esteban Mendoza, un empresario adinerado con un pasado peligroso. Además de convertirse en el esposo de Laura Santander (Laura Londoño), debe lidiar con la mafia, que lo persigue por las deudas de Mendoza. Entonces, ¿dónde se grabó esta comedia dramática?

La serie creada por Fernando Gaitán (“Yo soy Betty la fea”, “Café con aroma de mujer” y “Hasta que la plata nos separe”) fue dirigida por Andrés Marroquín, Carlos González Sariñana y Harold Ariza Cortes, y cuenta con un reparto principal conformado por Vadhir Derbez, Laura Londoño, Elyfer Torres, Patricio Gallardo, Lucho Velazco, Humberto Zurita, Erika de la Rosa, Luz Aldán, Fredy Yate y Alejandra Ley.

El rodaje principal de la primera temporada de “Yo no soy Mendoza”, que se estrenó el 16 de abril de 2025, comenzó la primera semana de abril de 2024 y continuó durante aproximadamente los tres meses siguientes, antes de finalizar en julio del mismo año.

¿DÓNDE SE GRABÓ “YO NO SOY MENDOZA”?

Con dos semanas de rodaje en México, los cuarenta episodios de “Yo no soy Mendoza” se filmaron en su mayoría en Colombia, ambientada en México. Además, los personajes viajan a Colombia y a Panamá.

La boda de Julián (Vadhir Derbez) y Laura (Laura Londoño) en "Yo no soy Mendoza" se grabó en el Convento Santo Domingo de Guzmán de Bogotá (Foto: Netflix)

Colombia

La producción de Fernando Gaitán se grabó en diversas zonas de Colombia, principalmente en Bogotá y Cartagena de Indias. Diferentes barrios y calles de la capital colombiana sirvieron como escenario de la nueva serie. Uno de ellos fue La Maracena, donde se instalaron el elenco y el equipo. También se filmó en el Centro Histórico y sus alrededores.

Para la escena de la boda de Julián/ Esteban y Laura Santander se utilizó el Convento Santo Domingo de Guzmán, situado a media cuadra de la Plaza mayor (actual Plaza de Bolívar). Se trata de una de las iglesias más antiguas de Bogotá.

Una de las razones por las que “Yo no soy Mendoza” se grabó en Bogotá, Colombia, fue por el incentivo del CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), que ofrece un descuento del 35 % en los impuestos sobre los gastos audiovisuales.

Pero Bogotá no es el único escenario de la serie, también se filmó en Cartagena de Indias, ciudad alberga hermosas playas, el Teatro Adolfo Mejía, la Catedral de Cartagena, la Puerta del Reloj, las mismas que sirvieron para grabar los exteriores.

México

En algunos episodios de la primera temporada de “Yo no soy Mendoza” también se pueden observar sitios emblemáticos de la capital mexicana, Ciudad de México. Se puede apreciar el edificio Reforma Capital en la Avenida Paseo de la Reforma. El restaurante Izakaya Sushi, ubicado en la planta baja del edificio, fue el escenario para el Casino Par de Joker que aparece en la serie de Netflix.

Para el casino de Esteban Mendoza en "Yo no soy Mendoza" se utilizó el restaurante del primer piso del edificio Reforma Capital en Ciudad de México (Foto: Netflix)