Después de arrasar en la taquilla mundial y conquistar a la crítica especializada, la esperada película “Zootopia 2” (o “Zootrópolis 2”) por fin da el salto del cine al streaming, convirtiéndose en uno de los estrenos más comentados de la temporada para los fans de la animación. Y es que la secuela llega al catálogo de Disney+ en marzo del 2026. De esta manera, los espectadores podrán volver a seguir las aventuras de Judy Hopps y Nick Wilde desde la comodidad de casa, sin costo adicional a su suscripción.

Vale precisar que la producción es la continuación directa de la cinta del 2016 y está dirigida por Jared Bush y Byron Howard, el mismo equipo creativo detrás de la primera entrega.

Además, el filme dura—aproximadamente—1 hora y 47 minutos y mantiene el formato de comedia policial ‘buddy cop’ que hizo tan popular a la original.

Y no se trata de cualquier secuela: resulta que superó los 1.86 mil millones de dólares en la recaudación mundial y se convirtió en una de las películas animadas más taquilleras de la historia.

Por si fuera poco, ganó el BAFTA a la mejor película de animación y está nominada al premio Oscar en la misma categoría.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Zootopia 2”:

¿DE QUÉ TRATA “ZOOTOPIA 2”?

La película retoma la historia de Judy Hopps y Nick Wilde ya como policías consolidados que deben enfrentar una nueva gran investigación.

En ese sentido, su rutina cambia cuando aparece Gary De’Snake, una serpiente venenosa cuyo arribo desata un misterio que sacude la convivencia en la metrópolis animal y destapa secretos sobre los orígenes de la ciudad.

Cabe resaltar que, en esta secuela, la relación entre Judy y Nick se pone a prueba mientras ambos se ven obligados a ir de incógnito a nuevas zonas de Zootopia y lidiar con tensiones internas en su dupla.

De esta forma, la película combina nuevamente humor, acción policial y comentarios sobre diversidad y prejuicios, algo que ya había destacado la crítica internacional.

¿QUIÉNES PROTAGONIZAN “ZOOTOPIA 2”?

Ginnifer Goodwin y Jason Bateman regresan como las voces originales de Judy Hopps y Nick Wilde, respectivamente.

A ellos se le suma Ke Huy Quan como Gary De’Snake, el enigmático reptil que impulsa la nueva investigación.

Además, vuelven figuras clave del elenco en inglés, como: Shakira (Gazelle), Idris Elba (Chief Bogo), Jenny Slate (Bellwether) y Alan Tudyk (Duke Weaselton), entre otros.

Finalmente, nuevos personajes—como la terapeuta Dr. Fuzzby y el alcalde Brian Winddancer—amplían el universo de la ciudad.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “ZOOTOPIA 2” EN DISNEY+?

“Zootopia 2” se incorpora al catálogo de Disney+ el miércoles 11 de marzo del 2026 a nivel global.

Entonces, para ver la película animada en casa, basta con tener una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Así, solo tendrás que escribir el título de la cinta en el buscador de la app o agregarla a tu lista de seguimiento para que la aplicación te avise cuando esté disponible.

Recuerda que, en territorio estadounidense, se ofrecen los siguientes planes:​

Disney+ Estándar con anuncios: US$11.99 al mes

US$11.99 al mes Disney+ Premium (sin anuncios): US$18.99 al mes

US$18.99 al mes Disney+ Premium Anual: US$189.99 anual

El póster de "Zootopia 2", película de los directores Jared Bush y Byron Howard que se desarrolla a lo largo de 107 minutos de metraje (Foto: Walt Disney Animation Studios / Walt Disney Pictures)

