En alguna ocasión, habrás deseado realizarte algún ‘arreglo’ en cualquier parte de tu rostro o cuerpo con el propósito de lucir un mejor semblante. Sin embargo, es importante analizar cuidadosamente esta decisión, pues los resultados pueden causarte alegría o tristeza. Bajo ese contexto, quiero compartirte la historia de una influencer que, sorprendentemente, tomó la decisión de tatuarse ‘pecas’.

Este es el caso de Sierra Cannon, una creadora de contenido de San Diego, California, que posee miles de seguidores en sus redes sociales. En una conversación con People, comentó que su sueño siempre fue contar con pecas y realizó distintos métodos para lograrlo, tales como henna y autobronceadores.

Si bien los resultados le agradaban, eran momentáneos. Esto fue suficiente para que, hace semanas, se oriente por realizarse un tatuaje de estas diminutas manchas planas de pigmentación marrón.

La influencer intentó lo posible para tener pecas, pero no tuvo los resultados deseados. Por eso, se orientó por tatuarse. (Crédito: @sierracannon / Instagram)

“Está claro que es algo que me encanta, así que pensé: ‘¿Por qué no hacerlo un poco más permanente?’. Siempre he sentido que mi rostro estaba destinado a tener pecas", declaró.

Realizó una inversión que oscilaba entre los $185 y $350, pero no fue un problema para Sierra, ya que era un sueño que perseguía desde hace una buena cantidad de tiempo. Tras realizarle el procedimiento, la influencer expuso los resultados.

A pesar del dolor, Sierra consideró que tomó una buena decisión. Quedó fascinada con los resultados. (Crédito: @sierracannon / Instagram)

Un resultado que siempre soñó

Según las palabras de la creadora de contenido, confió plenamente en su decisión, pues en los primeros días no se visualizaría lo que realmente esperaba; sin embargo, sus seguidores no tuvieron la paciencia y comenzaron a criticarla, indicando que se había “arruinado” el rostro.

Conforme pasaron los días, esos malos comentarios se convirtieron en elogios, pues los resultados han sido fascinantes: esas ‘pecas’ parecen haber estado en su rostro desde que era una niña. Entonces, esto puso en evidencia que Sierra Cannon siempre creyó en su instinto y tuvo seguridad para decidir.

“La gente siempre tendrá opiniones buenas o malas, pero eso no significa que debas dejar que dicten tus decisiones. Mis pecas son una forma pequeña, pero significativa de expresarme, y no cambiaría nada”, finalizó.