Dos meses después de que el ex CEO de Astronomer, Andy Byron, fuera captado en un concierto de Coldplay con Kristin Cabot, una persona cercana a ella habló por primera vez para aclarar lo que pasó aquel día.

Durante el evento, celebrado en julio en el Gillette Stadium de Massachusetts, las cámaras mostraron a Byron abrazando a Cabot antes de que ambos intentaran ocultarse, un gesto que de inmediato se volvió viral; sin embargo, según esta fuente, las imágenes no cuentan la historia completa.

En los días posteriores, surgieron rumores de una supuesta relación amorosa, especialmente porque Byron está casado, pero la fuente asegura que Cabot, de 53 años, ya estaba separada de su esposo antes del concierto.

“Kristin y Andy [Byron] tenían una excelente relación laboral, una gran amistad. No hubo ningún romance”, afirmó el allegado en conversación con la revista People.

La fuente explicó que Cabot y el exCEO de Astronomer, Andy Byron, mantenían solo una amistad y que ella ya estaba separada cuando ocurrió el incidente. (Foto: @instaagraace / TikTok)

La misma persona reconoció que el gesto “fue inapropiado” y que Cabot lo asume, pero calificó de “injusto” el escándalo que provocó su salida de la empresa.

Cuando las cámaras del estadio enfocaron a la pareja, Cabot se cubrió el rostro y Byron trató de esconderse, lo que llevó a Chris Martin, vocalista de Coldplay, a bromear desde el escenario: “Oh, miren a estos dos. O están teniendo un romance o son muy tímidos”.

La escena no solo dio la vuelta al mundo, sino que también puso bajo la lupa a las familias de ambos, generando titulares, memes y seguimiento de paparazzis.

Astronomer anunció poco después la renuncia de Byron y de Cabot, señalando que “nuestros líderes deben dar ejemplo en conducta y responsabilidad, y ese estándar no se cumplió”.

La fuente denunció que la exposición mediática provocó acoso, amenazas y la renuncia de ambos a la empresa, afectando también a sus familias. (Foto: Astronomer)

La fuente cercana insiste en que la historia se terminó distorsionando.

“Es increíble ver cómo han etiquetado a Kristin como una destructora de hogares. Estaban en un grupo de amigos, no en un evento de la empresa, y su esposo también estaba en el concierto, incluso en una cita”, explicó.

Cabot presentó oficialmente la solicitud de divorcio en agosto, un mes después del concierto, con un acuerdo de confidencialidad mutuo. La fuente relata que, pese a ello, la atención mediática ha sido abrumadora: “En los primeros tres días recibió cerca de 900 amenazas de muerte. La burla pública ha sido muy dura para ella y para su familia”.

Cabot, quien prioriza el bienestar de sus hijos, cuenta con el apoyo de amigos y familiares mientras intenta retomar la normalidad. (Foto: Maud Cabot / Facebook

La situación afectó profundamente su vida cotidiana. “Ha sido difícil para ella salir de casa. Sus hijos han pasado por mucho”, dijo la fuente, destacando que incluso hubo personas esperándola afuera de su auto para fotografiarla y burlarse mientras recogía a su hijo.

Cabot, quien trabajó más de dos décadas en publicidad antes de ingresar al sector tecnológico, también perdió su empleo, donde llevaba apenas siete meses. “Kristin es y siempre ha sido una de las mujeres más trabajadoras que he conocido. Se ha hecho a sí misma desde los 15 años”, agregó la fuente.

Ahora, su prioridad es su familia. “Está concentrada en que sus hijos estén bien, y eso tomará tiempo. Afortunadamente cuenta con amigos y familiares que la conocen y la apoyan”, concluyó la fuente, convencida de que, con paciencia, Cabot superará este difícil capítulo.

Tras el escándalo, Andy Byron y Kristin Cabot renunciaron a sus puestos en Astronomer

Semanas atrás, medios como la BBC informaron que Kristin Cabot dejó su cargo en Astronomer después de que se hiciera viral el momento en que apareció abrazada al entonces CEO Andy Byron durante un concierto de Coldplay.

Según el medio, la renuncia de Cabot ocurrió pocos días después de que Andy Byron presentara la suya. La compañía había anunciado previamente que el directivo estaba suspendido mientras realizaban una investigación interna sobre el incidente.

Astronomer señaló que sus líderes “deben mantener altos estándares de conducta y responsabilidad” y que, en este caso, “ese estándar no se cumplió”. Tanto Byron como Cabot evitaron hacer declaraciones públicas tras dejar la empresa.

