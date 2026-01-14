La llegada del Año Nuevo Chino, el 17 de febrero de 2026, genera gran expectativa entre quienes creen en la astrología oriental, pues marca el inicio del Año del Caballo de Fuego. Si bien este periodo, también conocido como Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar, es muy distinto a la forma en que recibimos el año en la cultura occidental –donde suele predominar el amarillo–, en gran parte de Asia y en los países que lo celebran, el color protagonista es el rojo. ¿Qué representa exactamente y por qué es indispensable para el comienzo de este nuevo ciclo? A continuación, te lo contamos.

Vale precisar que la vigencia de este nuevo año, que simboliza fuerza, libertad, pasión, renovación y grandes cambios, será hasta el 5 de febrero de 2027.

LA IMPORTANCIA DEL COLOR ROJO Y POR QUÉ ES INDISPENSABLE EN EL AÑO NUEVO CHINO

En la cultura china, tanto tradicional como contemporánea, el rojo simboliza buena suerte, felicidad, prosperidad y protección frente a la mala fortuna. Por lo tanto, cuando llega el Año Nuevo Chino, la gente lo usa para marcar el comienzo de un año cargado de cosas buenas y lleno de éxito.

También se asocia con el fuego y la energía vital, por lo que se considera un color que atrae bendiciones y abundancia. Por lo tanto, se recomienda usar prendas rojas si quieres que el bienestar llegue a tu vida en este ciclo regido por el Caballo de Fuego.

EL ROJO ES UN COLOR PODEROSO

Otra de las razones por las que es indispensable el rojo es porque te protegerá del monstruo Niam, una bestia feroz de gran tamaño y con rasgos de varios animales que –según la leyenda– bajaba una vez al año, en la víspera del Año Nuevo Chino, para atacar aldeas y devorar gente y ganado. Por tanto, tener este color lo ahuyentará; pero no solo le tema a ello, también al fuego y al ruido.

Por ese motivo, la gente comenzó a usar decoraciones rojas, fuegos artificiales y tambores para espantarlo. ​Desde entonces, colgar papeles rojos, encender linternas rojas y vestirse de este color se convirtió en una forma de protegerse de las malas energías al iniciar el nuevo ciclo.

Cabe mencionar que es usual que las ventanas, paredes y puertas en varias ciudades chinas se encuentren adornadas con papel rojo pegados en diagonal con caracteres blancos como 福 (fú, buena fortuna). Lo mismo pasa con los edificios públicos, hoteles y centros comerciales.