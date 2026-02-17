Son 15 días de apertura energética que no puedes desaprovechar. El Año Nuevo Chino llegó este 17 de febrero y con él la fuerza y energía del Caballo de Fuego. Este ciclo está marcado por la acción, velocidad y grandes cambios y es un gran error pensar que solo se “enciende” el primer día. Lo cierto es que se despliega durante dos semanas y cada día tiene un simbolismo específico dentro de la tradición del Año Nuevo Lunar y, si lo aprovechas conscientemente, puedes usarlo como una especie de “programación por etapas” para tu año, en vez de depender de un único ritual inicial. Pensando en esta gran oportunidad, aquí te explico lo que necesitas saber y qué hacer hasta que llegue el Festival de los Faroles el 3 de marzo.

Por qué no basta con el primer día el 17 de febrero

El Año Nuevo Chino sigue el ciclo del mes lunar: arranca en la luna nueva y culmina en la luna llena del día 15, lo que simboliza un proceso gradual de renacimiento y plenitud. Por eso el festival dura 15 días, cada uno asociado a rituales que van desde honrar a los dioses y a los ancestros hasta restablecer las relaciones y cerrar el ciclo con el Festival de los Faroles. En vez de un “golpe de suerte” de 24 horas, se entiende como una transición completa: soltar lo viejo, recibir lo nuevo, reorganizar vínculos, reabrir negocios y alinearse con el orden cósmico, lo que requiere tiempo y repetición. En un año de Caballo de Fuego, donde la energía se siente rápida y a veces volátil, usar los 15 días te ayuda a canalizar ese impulso en pasos concretos, en vez de perderlo después del entusiasmo inicial.

El 17 de febrero marca un punto de transición energética muy fuerte dentro del calendario lunar oriental. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Qué hacer cada día del Año Nuevo Chino 2026

“Si crees que el Año Nuevo Chino es solo el 17 de febrero, estás perdiendo 14 días de poder. Es el Año del Caballo de Fuego Yang, pero si crees que únicamente ese día tienes que aprovechar la energía, estás desaprovechando porque realmente son 15 días de activación energética y que son clave para sembrar intenciones, ordenar la energía y alinearte con el nuevo ciclo”, explicó Pamela Cervantes, autora de “Universo, toma nota” en su cuenta de Instagram @pamm11.11 para luego detallar cómo aprovechar cada uno de ellos.

El día 1 es cuando nos abrimos a esta nueva energía y este nuevo ciclo.

El día 2 es de prosperidad y negocios, es un gran momento para activar la riqueza, por lo tanto algo que puedes hacer es mandarle dinero a alguien y que esa persona te mande dinero a ti par activar sus cuentas bancarias.

El día 3 es algo inestable, así que ojo con las discusiones, este día evítalo.

El día 4 es de reconexión espiritual

El día 5 es el dios de la riqueza, así que es un momento perfecto para hacer rituales de prosperidad y abundancia financiera.

El día 6 es de liberación así que este dice ya es perfecto para limpiar.

El día 7 es perfecto para intencionar tu crecimiento personal.

El día 8 se activa la fortuna laboral.

El día 9 es de energía celestial, así que es un gran momento para manifestar, para hacer deseos, decretos, rituales.

Del 10 al 12 es un gran momento para reuniones, alianza y vínculos.

El día 13 es de purificación, así que es un gran momento para limpiezas energéticas, pero también para empezar a tener cuidado con lo que comes o hacer un détox.

El día 14 es de preparación espiritual.

El día 15 es el cierre oficial con el festival de los faroles que representa claridad y cierre, por lo tanto también es un gran momento para tener muy claro las metas y cómo quieres continuar el resto del año

La clave es canalizar ese impulso en rituales diarios que combinen movimiento, claridad de intención y conexión familiar durante los 15 días tradicionales del festival. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué es el Festival de los Faroles?

El día 15 marca el Festival de los Faroles, que tradicionalmente cierra el ciclo de celebraciones del Año Nuevo Chino con faroles rojos, paseos nocturnos y, en muchos lugares, actividades comunitarias. Esa noche puedes escribir tu meta principal de 2026 en un papel (o mentalmente) y visualizarla dentro de un farol imaginario que se eleva o avanza, simbolizando el caballo que galopa hacia el futuro con luz y dirección. Al terminar, agradece por las oportunidades de cambio, reconociendo que la energía del Caballo de Fuego es intensa pero también muy favorable para quienes se atreven a moverse y a liderar su propia vida.

Cuándo empieza y termina el Año Nuevo Chino 2026

El inicio de esta celebración cambia cada año y, en esta ocasión, está programado para el martes 17 de febrero de 2026. Esta fecha coincide con la segunda Luna Nueva posterior al solsticio de invierno y el fenómeno de eclipse solar anular.

La celebración correspondiente al periodo 2026 concluirá oficialmente el 5 de febrero de 2027, tras cumplirse un ciclo festivo que tendrá una duración total de 15 días.

