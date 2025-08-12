Es un pescado amazónico que conquista paladares, pero que no todos se animan a preparar en casa. Y es que muchos creen que su sabor solo se puede disfrutar en platos que se realicen en la selva, pero la verdad es que goza de gran versatilidad para ser incluido en ceviches, usarlo para una parrilla o comerlo al horno. Si te quieres unir al gran grupo de personas que aprovechan al máximo los beneficios del paiche, aquí te comparte 3 recetas sencillas para también llenarte de sus nutrientes. Además, te explico la forma correcta de cocinarlo para que lo disfrutes de principio a fin.

Incorporar pescado en nuestra alimentación no solo aporta variedad, sino que también puede marcar la diferencia en nuestra salud. Es por eso que incluir a este producto de la Amazonía peruana en tu día a día es una gran decisión gracias a su alto contenido de proteínas de calidad, su riqueza en nutrientes esenciales y su versatilidad en la cocina.

“La carne del paiche es una maravilla nutricional. Tiene bajo contenido de grasa, pero está compuesta principalmente por grasas buenas como los ácidos grasos omega 3 y 6, que favorecen la salud cardiovascular (..) Además, es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, de fácil digestión y con un aporte natural de colágeno”, explica la nutricionista y embajadora de Wong, Adriana Carulla.

Cómo cocinarlo en casa

A diferencia de otros pescados, el paiche tiene una carne firme, sin espinas pequeñas, lo que lo hace ideal para que lo disfruten niños, adultos mayores o personas con digestión sensible. Su sabor suave y textura agradable permite prepararlo de múltiples maneras sin perder sus propiedades, eso sí, siguiendo ciertas recomendaciones para conservar al máximo sus nutrientes como no freírlo.

“Al horno con finas hierbas, a la plancha con un toque de ajo, al vapor o al papillote (envuelto en papel aluminio) con verduras son formas ideales de cocinarlo”, recomienda Carulla. Si lo que se busca es un plato balanceado se sugiere acompañarlo con vegetales cocidos y una fuente de carbohidratos saludables como quinua, camote o arroz integral.

Además, el paiche combina muy bien con ingredientes como el limón, la cúrcuma, la palta o el aceite de oliva. Su versatilidad permite desde preparaciones simples y rápidas, hasta recetas más elaboradas para ocasiones especiales.

Para aprovechar la frescura del paiche es mejor tener preparaciones simples que resalten su sabor natural y valor nutricional.

Recetas para disfrutar del paiche en casa

1. Paiche a la plancha con salsa cremosa de palta

Ingredientes (4 porciones):

4 filetes de paiche (200 g c/u)

½ palta madura

¾ taza de culantro fresco picado

1 ají (amarillo o limo), sin semillas

2 cucharadas de jugo de limón

3 dientes de ajo

3 cucharadas de cebolla morada picada

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 taza de espinaca baby picada

¾ cucharadita de sal marina

Preparación:

Preparar la salsa: Procesar palta, culantro, ají, jugo de limón, 1 diente de ajo y 2 cdas. de agua. Añadir la cebolla picada. Saltear espinaca: En sartén con 1 cucharada de aceite y 2 ajos, añadir espinaca y ¼ de cucharadita de sal. Tapar y cocinar por 5 minutos. Cocinar el paiche: Sazonar los filetes con la sal restante y cocinar en sartén caliente con la cucharada restante de aceite por 4 minutos por lado. Servir: Colocar la espinaca como base, el paiche encima y bañar con la salsa. Decorar con culantro fresco o ají si se desea.

Valor nutricional aproximado por porción: 230 kcal | 28 g proteína | 13 g grasa saludable | 4 g carbohidratos

2. Paiche al horno en papillote con verduras

Ingredientes (4 porciones)

4 lomos de paiche fresco (150–180 g cada uno)

2 cdas de aceite de oliva extra virgen

1 cebolla blanca, cortada en pluma fina

2 tomates medianos, cortados en rodajas finas

1 zapallito italiano (zucchini), cortado en rodajas finas

1 pimiento rojo, en tiras finas

1 pimiento amarillo, en tiras finas

2 dientes de ajo, finamente picados

Sal y pimienta negra recién molida, al gusto

½ cdita de orégano seco o hierbas provenzales

Papel manteca o papel aluminio para envolver

Preparación

Precalentar el horno: Calienta el horno a 180 °C (350 °F). Preparar las verduras: En un bol, mezcla la cebolla, tomate, zapallito, pimientos y ajo con el aceite de oliva, sal, pimienta y orégano. Montar los papillotes: Cerrar los paquetes: Dobla los bordes del papel hacia el centro, sellando bien para que el vapor no se escape. Hornear: Coloca los papillotes en una bandeja y hornea 20–25 minutos, hasta que el pescado esté cocido y las verduras tiernas. Servir: Abre los paquetes con cuidado (el vapor estará caliente) y sirve directamente en el plato para conservar todos los aromas.

3. Paiche a la naranja

Ingredientes (4 porciones)

4 lomos de paiche fresco (aprox. 150–180 g cada uno)

3 cdas de aceite de oliva extra virgen

1 cebolla blanca, cortada en pluma fina

3 dientes de ajo, finamente picados

Jugo de 2 naranjas dulces (recién exprimidas)

1 cdita de ralladura de naranja (solo la parte superficial, sin lo blanco)

Sal marina y pimienta negra recién molida, al gusto

½ cdita de orégano seco

(Opcional) Un chorrito de vino blanco seco

(Opcional) Perejil fresco picado para decorar

Preparación

Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Añade la cebolla y el ajo, y sofríe durante 4–5 minutos, hasta que estén suaves y ligeramente caramelizados. Sube un poco el fuego, coloca los lomos de paiche sobre la cama de cebolla y sazona con sal y pimienta. Cocina 2 minutos por cada lado, para sellar bien el pescado. Reduce el fuego a medio-bajo. Incorpora el jugo y la ralladura de naranja. Si usas vino blanco, añádelo en este momento y deja evaporar el alcohol durante 1 minuto. Agrega también el orégano seco. Cubre parcialmente la sartén y cocina de 5 a 7 minutos más, hasta que el paiche esté tierno y jugoso. Sirve los lomos en un plato, bañándolos con la salsa de naranja y cebolla. Decora con perejil fresco.

