Una bebida poco común está ganando popularidad en redes sociales y generando todo tipo de reacciones. Se trata del “egg coffee” o café con huevo, una preparación originaria de Vietnam que mezcla yemas de huevo con azúcar y leche condensada. Esta combinación se bate hasta lograr una textura cremosa y luego se coloca sobre café vietnamita fuerte. El resultado es una bebida dulce y espumosa, con un sabor que muchos comparan con un postre similar al malvavisco.

En Vietnam, esta bebida es conocida como “cà phê trứng”, que significa café con huevo. Se cree que nació en Hanói durante la década de 1940 y, con el tiempo, llamó la atención de personas en todo el mundo.

Algunas culturas tienen versiones parecidas. Por ejemplo, en Italia existe el zabaglione, una preparación tradicional que también mezcla yemas de huevo con azúcar y que en ocasiones se acompaña con café.

Aunque muchos usuarios elogian su sabor, otros rechazan la idea de consumir huevo crudo. (Foto referencial: Freepik)

En redes sociales, especialmente en Instagram, muchos usuarios elogian esta bebida. “El mejor café del mundo”, escribió una persona. “YO LO HE HECHO Y ES MUUUUY BUENO”, comentó otra.

Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos usuarios expresaron dudas o rechazo sobre la idea de mezclar huevo con café. “Sabe a salmonela”, dijo un usuario. Otro comentó: “Se ve asqueroso.”

Más allá de las opiniones, expertos advierten sobre posibles riesgos para la salud, ya que las yemas no se cocinan completamente.

Especialistas advierten sobre el riesgo de salmonela, especialmente en personas vulnerables. (Foto referencial: Freepik)

“La salmonela es una preocupación seria a tener en cuenta”, explicó a Fox News la doctora Sujatha Reddy, quien señaló que esta bacteria solo se elimina al cocinar el huevo y puede causar síntomas como diarrea, fiebre, náuseas y vómitos.

También advirtió que las mujeres embarazadas y los adultos mayores son más vulnerables y que, en su opinión, los riesgos superan los beneficios.

Cuáles son los riesgos de comer huevo crudo

Consumir huevo crudo puede implicar riesgos importantes para la salud, principalmente por la posible presencia de bacterias como la salmonela.

Según Univision, el huevo crudo puede causar intoxicación alimentaria (salmonelosis), cuyos síntomas incluyen diarrea, fiebre, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos más graves, la infección puede complicarse y afectar a personas vulnerables como niños, adultos mayores o mujeres embarazadas.

Además, comer huevo crudo puede afectar la absorción de ciertos nutrientes. Por ejemplo, contiene una proteína llamada avidina que reduce la absorción de biotina (vitamina B7), esencial para la salud de la piel, el cabello y el metabolismo.

También existe un mayor riesgo de alergias y de infecciones, ya que el huevo sin cocinar no elimina bacterias que sí se destruyen con el calor.

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