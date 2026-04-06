La misión Artemis II de la NASA avanza hacia un nuevo hito en la exploración espacial: la nave tripulada ya se encuentra más cerca de la Luna que de la Tierra, mientras los cuatro astronautas a bordo se encaminan hacia una trayectoria que los llevará a zonas del espacio profundo nunca antes alcanzadas por seres humanos. El evento, que se espera que tenga lugar el lunes 6 de abril, se transmitirá en directo a nivel mundial a través de múltiples plataformas, incluyendo Netflix , lo que permitirá a los espectadores de todo el mundo ver una misión al espacio profundo en tiempo real. Sigue toda la información a detalle en este artículo.

Artemis II: ¿Dónde ver en vivo el sobrevuelo lunar este lunes 6 abril?. Composición: Diario Correo.

¿Cuándo y a qué hora tendrá lugar el sobrevuelo lunar de Artemis II?

La retransmisión en directo de la NASA del sobrevuelo lunar comenzará a la 1:00 pm, hora del este (ET), del lunes 6 de abri l, y los momentos visualmente más impactantes tendrán lugar a lo largo de varias horas, en lugar de un breve paso. Estos son los horarios clave de inicio de las transmisiones en vivo por región, según What’s On Netflix:

Cobertura oficial global (señal base)

Plataforma / canal Tipo Detalle de transmisión hoy (hora del Este de EE. UU.) Países donde se puede ver NASA+ Streaming OTT Cobertura oficial del sobrevuelo lunar desde las 13:00, con señal continua de misión. Global (app y web donde esté disponible) NASA TV (cable/satélite) TV / streaming Señal lineal de NASA con cobertura de Artemis II y bloques especiales del sobrevuelo. EE. UU. vía cable/sat, disponible por streaming global en nasa.gov/live. NASA YouTube (NASA, NASAción) Streaming online Feed 24/7 con vistas desde Orion y eventos diarios, incluidos la trayectoria y el flyby. Global (YouTube) Space Coast Daily (embebiendo NASA) Streaming online Reemite la señal en vivo de NASA del cohete y del sobrevuelo, con hitos clave del día. Global (web)

Plataformas OTT globales que redistribuyen NASA+

Plataforma Tipo Detalle Artemis II hoy 6 de abril Disponibilidad geográfica aproximada Amazon Prime Video (canal NASA+) Streaming OTT Transmite la cobertura del sobrevuelo lunar desde las 13:00 ET como parte de NASA+. EE. UU., y países donde esté habilitado el canal NASA+ en Prime Apple TV (app NASA+) Streaming OTT Mismo feed oficial de NASA+ con el flyby alrededor de la Luna desde las 13:00 ET. Global donde la app NASA+ esté disponible Hulu Streaming OTT Incluye la cobertura 24/7 de Artemis II y el especial del flyby enlazando NASA+. Principalmente EE. UU. Netflix Streaming OTT Evento especial de “livestream” del sobrevuelo lunar de Artemis II, anunciado para hoy; el post indica arranque alrededor del mediodía/13:00 ET. Disponible en varios países (EE. UU., España, Latinoamérica; puede variar por catálogo local) HBO Max Streaming OTT Figura entre las plataformas que retransmiten la cobertura de la NASA del flyby. EE. UU. y países con HBO Max activo Roku (canal NASA+) Streaming OTT Canal NASA+ con la transmisión en vivo del sobrevuelo lunar a partir de las 13:00 ET. EE. UU. y otros mercados con Roku y canal NASA+

¿Qué es Artemis II y por qué es importante su sobrevuelo?

Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA dentro del programa Artemis y el primer viaje humano alrededor de la Luna desde el Apolo 17 en 1972.

La misión se lanzó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, con cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Orion: los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen.

Durante el sobrevuelo lunar, la nave Orion rodeará la cara oculta de la Luna sin entrar en órbita, utilizando la gravedad lunar para impulsarse de regreso a la Tierra. En su punto máximo, la tripulación superará el récord de distancia establecido por el Apolo 13 en 1970, alcanzando más de 252.700 millas de la Tierra, según la NASA.