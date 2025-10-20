El cometa interestelar 3I/ATLAS está mostrando un comportamiento que nunca antes se había observado en un objeto de este tipo. Semanas atrás, un telescopio ubicado en las Islas Canarias captó una imagen sorprendente: desde el núcleo del objeto se extendía un chorro tenue de gas y polvo de aproximadamente 3.7 millas, que apuntaba directamente hacia el Sol, algo completamente inusual.

Normalmente, las colas de los cometas se alejan del Sol debido a la radiación y el viento solar, que empujan los materiales expulsados del núcleo; sin embargo, en este caso, la cola parecía dirigirse en sentido contrario, lo que generó una gran intriga entre los investigadores.

El astrofísico y profesor de Harvard, el Dr. Avi Loeb, se refirió a este fenómeno: “la existencia de una ‘anticola’ apuntando hacia el Sol es una anomalía que plantea dos preguntas: ¿cuál es la naturaleza de esa anticola? ¿Por qué los expertos en cometas están ignorando esta anomalía mientras insisten en que 3I/ATLAS es un cometa familiar?”.

Previamente, el Telescopio Espacial Hubble también detectó un fenómeno similar. A finales de julio, captó un resplandor extendido que se proyectaba hacia el Sol.

El cometa 3I/ATLAS exhibe un chorro de material dirigido hacia el Sol, algo inusual en los cuerpos celestes de este tipo. (Foto: Two-Meter Twin Telescope)

Loeb explicó que ese brillo tenía una forma alargada, unas diez veces más larga que su ancho, con una estructura que describió como “la geometría de un chorro orientado hacia el Sol”, un patrón que no coincide con ningún cometa conocido.

El docente comparó el descubrimiento con una escena sorprendente: “Darse cuenta de esto es tan impactante como fotografiar a un animal que tu familia cree que es un gato callejero, solo para ver que le sale una cola de la frente”.

Según él, varios especialistas celebraron la imagen del Hubble como una prueba de que 3I/ATLAS se comporta como un cometa convencional, pero ignoraron un detalle crucial: el chorro está apuntando en la dirección equivocada.

Tanto las observaciones desde la Tierra como las realizadas desde el espacio muestran partículas moviéndose hacia el Sol, lo que contradice la física que normalmente explica la formación de colas cometarias.

Avi Loeb, astrofísico de Harvard, sostiene que este fenómeno podría indicar una estructura tecnológica. (Foto: The Sol Foundation / YouTube)

Loeb sugiere que esta orientación podría deberse a que el objeto está expulsando partículas muy pesadas, menos afectadas por la radiación solar, o a que se trata de un nuevo tipo de mecanismo de expulsión de material no registrado antes.

Desde que fue identificado en julio, Loeb planteó la posibilidad de que 3I/ATLAS no sea completamente natural.

El experto declaró que existe “entre un 30 y un 40 por ciento de probabilidad de que el objeto no tenga un origen completamente natural”, mencionando el concepto de un “Caballo de Troya”, es decir, un objeto tecnológico que se hace pasar por un cometa.

Loeb agrega que, si 3I/ATLAS es un cometa, debería “desintegrarse en fragmentos” al acercarse a la intensa radiación solar.

Aunque la NASA afirma que el 3I/ATLAS es un cometa natural, las observaciones van en contra de lo esperado por la física tradicional.(Foto: @NOIRLabAstroES / X)

“Cuando un cometa se acerca al Sol, la radiación solar calienta su núcleo helado. Los hielos volátiles como el dióxido de carbono, monóxido de carbono o agua se subliman directamente en gas, arrastrando polvo y pequeñas rocas. Este proceso puede provocar que el cometa se rompa si la mezcla de hielo y polvo no puede soportar el estrés térmico“, señala.

El astrofísico incluso planteó una posibilidad extraordinaria: que el objeto, en lugar de romperse, “libere minisondas como una nave nodriza tecnológica.”

Durante noviembre y diciembre, observatorios de todo el mundo también monitorearán su comportamiento para ver si se desintegra como un cometa natural o si muestra características tecnológicas. Mientras tanto, la NASA mantiene su postura de que se trata de un cometa natural.

Tanto Loeb como otros científicos esperan con ansias el acercamiento máximo del cometa al Sol, previsto para el 29 de octubre, ya que este momento podría ser clave para resolver definitivamente el misterio que lo rodea.

