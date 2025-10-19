El cometa C/2025 A6, conocido como Lemmon, se está acercando a la Tierra y podrá observarse con binoculares y cámaras de larga exposición desde el hemisferio norte según la NASA. Este cometa fue descubierto el 3 de enero de 2025 desde la montaña Lemmon, en Arizona, Estados Unidos, lugar del que tomó su nombre. Su brillo ha ido aumentando de forma constante, convirtiéndose en uno de los tres cometas más visibles actualmente, junto al SWAN25B y el 3I/ATLAS.

Los astrónomos señalan que Lemmon continúa su recorrido hacia el interior del Sistema Solar y alcanzará su máximo acercamiento al Sol el 8 de noviembre. Antes de ese punto, el 21 de octubre, pasará a su distancia mínima de la Tierra, a menos de 90 millones de kilómetros, aproximadamente la mitad de la distancia entre nuestro planeta y el Sol.

A pesar de la cercanía, los científicos confirmaron que no representa ningún peligro, ya que su trayectoria no implica riesgo de colisión.

Los científicos explican que no existe riesgo de colisión, pero sí una alta probabilidad de que se vuelva visible a simple vista. (Foto referencial: davidhajnal / iStock)

El cometa tiene un tamaño estimado de entre 10 y 20 kilómetros de diámetro, lo que lo hace tan grande como una ciudad mediana o comparable al monte Everest. Actualmente se desplaza a gran velocidad hacia la Tierra, avanzando cerca de cinco millones de kilómetros diarios, y se encuentra a unos 200 millones de kilómetros de distancia.

Los especialistas señalan que el cometa podría volverse visible a simple vista conforme se acerque más a nuestro planeta. Las previsiones indican que su nivel máximo de brillo ocurrirá entre finales de octubre y comienzos de noviembre, cuando alcance una magnitud estelar de entre dos y cuatro, suficiente para ser percibido sin necesidad de instrumentos en lugares oscuros y despejados.

Hasta mediados de octubre, Lemmon podrá observarse mejor en el cielo poco antes del amanecer, elevándose gradualmente en los cielos del hemisferio norte. Posteriormente, comenzará a ser visible también durante el atardecer, lo que aumentará las oportunidades para observar su característica cola de iones que ya fue captada desde lugares como Texas, Estados Unidos.

Su máximo brillo se espera entre finales de octubre y principios de noviembre, cuando alcanzará una magnitud estelar que permitirá verlo sin instrumentos. (Foto referencial: buradaki / iStock)

El cometa será más visible desde el hemisferio norte, donde podrá observarse fácilmente con binoculares o pequeños telescopios. En latitudes ecuatoriales también podrá verse, aunque con mayor dificultad; sin embargo, los expertos señalan que no será observable desde las regiones del hemisferio sur.

Lemmon no solo representa un espectáculo astronómico, sino también una oportunidad única para observar de cerca un cuerpo celeste de gran tamaño que viajó millones de kilómetros para ofrecer un espectáculo natural en nuestros cielos.

Se trata de un evento excepcional que no volverá a repetirse en mucho tiempo. (Foto referencial: Ye Aung Thu / AFP)

Cometas observables recientes y futuros

En los últimos años, varios cometas captaron la atención de astrónomos y aficionados por su brillo y cercanía a la Tierra. El cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) se perfila como uno de los más espectaculares de la década, con visibilidad a simple vista desde finales de septiembre de 2024, e incluso con un brillo comparable al de las estrellas más luminosas. Otro protagonista reciente fue el 12P/Pons-Brooks, que alcanzó su máximo esplendor en abril de 2024 y pudo observarse sin instrumentos en ambos hemisferios.

Ya hacia el 2025, el cometa C/2025 A6 (Lemmon) podría ser visible con binoculares o incluso a simple vista entre finales de octubre y comienzos de noviembre, cuando pasará a su distancia mínima de la Tierra el 21 de octubre. También destacan el C/2025 R2 (SWAN), observable con pequeños telescopios entre septiembre y octubre de 2025, y el C/2025 K1 (ATLAS), visible desde el hemisferio norte en octubre del mismo año.

Finalmente, el cometa 3I/ATLAS, descubierto en julio de 2025, es especialmente interesante por su origen interestelar. Aunque no podrá verse a simple vista, será observable con telescopios terrestres hasta diciembre de 2025, convirtiéndose en una oportunidad única para estudiar un visitante que proviene de más allá de nuestro Sistema Solar.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí