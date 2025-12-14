Las observaciones en rayos X están ayudando a los científicos a conocer detalles inéditos sobre los cometas que provienen de fuera del sistema solar. Uno de los casos más recientes es el del objeto interestelar 3I/ATLAS, que fue estudiado por la Agencia Espacial Europea (ESA) mediante su observatorio espacial XMM-Newton, abriendo una nueva ventana para entender su composición.

El observatorio XMM-Newton dedicó cerca de 20 horas a observar el cometa el pasado 3 de diciembre, cuando se encontraba a una distancia de entre 282 y 285 millones de kilómetros de la nave espacial. Para este análisis se utilizó la cámara EPIC-pn, el instrumento de rayos X más sensible con el que cuenta el observatorio, capaz de detectar emisiones que otros telescopios no pueden registrar.

La imagen obtenida muestra al cometa emitiendo un brillo en rayos X de baja energía. En ella, los tonos azules representan zonas del espacio con muy poca radiación, mientras que los colores rojos destacan las áreas donde el cometa emite rayos X. Este fenómeno era esperado por los astrónomos, ya que ocurre cuando las moléculas de gas que libera el cometa chocan con el viento solar.

Esta técnica permitió detectar emisiones producidas por la interacción del cometa con el viento solar. (Foto: ESA/XMM-Newton/C. Lisse, S. Cabot & the XMM ISO Team)

Este tipo de emisiones fueron relacionados con gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, siendo detectados previamente por telescopios como el James Webb o la misión SPHEREx; sin embargo, la gran ventaja de las observaciones en rayos X es que permiten identificar gases mucho más difíciles de detectar, como el hidrógeno y el nitrógeno.

Estos elementos son casi invisibles para instrumentos ópticos o ultravioletas, como los del Telescopio Espacial Hubble o la misión JUICE. Por eso, los rayos X se convierten en una herramienta clave para estudiar la verdadera composición de los cometas interestelares y entender mejor de qué están hechos.

El interés por este tipo de análisis creció tras el descubrimiento de 1I/’Oumuamua en 2017, el primer objeto interestelar detectado.

Los datos aportan información clave sobre gases que resultan difíciles de identificar con telescopios tradicionales. (Foto: Josep M. Trigo-Rodríguez / B06 Montseny Observatory)

Algunos científicos plantearon que podría estar compuesto por hielos exóticos de hidrógeno o nitrógeno, pero hoy se encuentra demasiado lejos para ser estudiado. En cambio, 3I/ATLAS ofrece una oportunidad única para poner a prueba estas teorías.

Según la ESA, los datos obtenidos con XMM-Newton complementarán las observaciones realizadas con otros telescopios y ayudarán a reconstruir el origen y la evolución de estos visitantes cósmicos.

El cometa 3I/ATLAS volvió a activarse mientras se acerca a la Tierra

El cometa interestelar 3I/ATLAS continúa su recorrido cerca de la Tierra, lo que permitió a la NASA y a la Agencia Espacial Europea obtener imágenes más claras y detalladas. Descubierto en julio, es apenas el tercer objeto confirmado que proviene de fuera del sistema solar y viaja a gran velocidad. Su paso cercano al Sol a fines de octubre incrementó notablemente su actividad.

Con el acercamiento previsto para el 19 de diciembre, los astrónomos observaron que el cometa se volvió más brillante y comenzó a expulsar grandes cantidades de gas y polvo. Imágenes recientes del telescopio Hubble muestran con claridad su núcleo, la coma y el material que lo rodea.

Las nuevas observaciones también revelaron que el cometa tiene dos colas: una de plasma y otra de polvo. Esta doble estructura indica que atraviesa un periodo de intensa actividad mientras avanza por el sistema solar.

A medida que se acerca la fecha de su mayor aproximación a la Tierra, prevista para el 19 de diciembre, las observaciones se volvieron más detalladas. (Foto: NASA)

Además, los científicos detectaron un comportamiento inusual descrito como un “latido”. El brillo del cometa aumenta y disminuye de forma rítmica cada 16,16 horas, debido a chorros de gas y polvo que se liberan cuando el núcleo gira y ciertas zonas heladas quedan expuestas al Sol.

Aunque algunos expertos plantearon dudas sobre este fenómeno, la NASA y la ESA aseguran que se trata de un objeto natural y sin riesgo alguno.

El cometa pasará a una distancia segura de la Tierra, lo que permitirá seguir estudiándolo y mejorar el conocimiento sobre visitantes interestelares como 3I/ATLAS.

